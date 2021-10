Le GPU des puces M1 Pro / M1 Max rivalise avec une RTX 3080

Alban Martin

Apple a pris tout le monde de court hier soir avec de nouveaux MacBook Pro 2021 surpuissants. Ils ont beau apporté de nombreux nouveautés (120 Hz, miniLED, encoche, son haut de gamme, etc), la véritable prouesse s'appelle M1 Pro et M1 Max. Les deux variantes "Pro" de la puce M1 offrent des performances incroyables, et Apple n'a pas hésité a comparé son oeuvre avec l'ancien modèle mais aussi la concurrence.



M1 Pro / Max : un CPU amélioré

Sur la partie CPU, la différence ne casse pas la baraque par rapport à la puce M1 qui était déjà une avancée majeure en termes de performances et de consommation. On note tout de même 57 milliards de transistors sur la M1 Max, un cache d’instruction L2 doublé (24 Mo au lieu de 12 Mo), une bande passante mémoire de 400 Go/s en 512 bits et jusqu’à 64 Go de RAM. Le tout compte 10 coeurs au lieu de 8. Le benchmark CPU montre une belle progression.

M1 Pro / Max : un GPU inattendu

Mais comme l'a noté le développeur Steven Stroughton-Smith, côté GPU le "gap" est phénoménal. La carte graphique intégrée rivalise carrément avec une GeForce RTX 3080 de Nvidia.

Avec 2 048 unités d’exécution sur la M1 Pro, capable de gérer 49 512 threads en parallèle pour les calculs, ou même le double pour le M1 Max, la nouvelle puce d'Apple peut atteindre respectivement 5,2 Tflops et 10,4 Tflops, soit des capacités comparables aux consoles next-gen comme la PS5. Les chiffres en texture filtrate et en pixels filtrate sont de 164 GTexels/s – 82 GPixels/s sur la M1 Pro et 328 GTexels/s – 164 GPixels/s sur la M1 Max.



Avec ces chiffres, Apple met la concurrence loin derrière, puisqu'aucun autre GPU intégré n’arrive à la cheville des nouveaux MacBook. Il faut aller voir la concurrence du côté des cartes dédiées. Et Apple n'hésite pas à le faire avec l'ordinateur Lenovo Legion 5 et sa RTX 3050 Ti (5 Tflops) encore le MSI GE76 Raider et sa GeForce RTX 3080 (20 Tflops théoriques). Une PlayStation 5 peut monter à 10,28 teraflops pour information.



Si les nouveaux MacBook Pro 2021 proposent des performances quasi identiques, la firme de Cupertino rappelle que ses laptops consomment 3x à 5x moins d’énergie (50 watts contre 150 watts voire 250 Watts), de quoi réduire la température et augmenter l'autonomie. Sur une charge, le MacBook Pro 16 pouces peut tenir 21 heures, un autre record que les deux cités ne peuvent même pas imaginer. La carte du MSI consomme à elle toute seule 155 Watts. Sans parler du poids des ordinateurs qui sont à plus de 3 Kg quand Apple propose 1,6 kg pour le 14 pouces et 2 Kg pour le 16 pouces.



Rappelons qu'il faut donc prendre l'option M1 Max sur les nouveaux MacBook Pro 14 ou 16 pouces pour profiter de telles performances graphiques car il est équipé de 24 ou 32 coeurs selon la configuration choisie, contre 16 pour la M1 Pro (qui double déjà son potentiel comparé à la puce M1).