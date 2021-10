LEGO Star Wars: Castaways annoncé sur Apple Arcade

Hier à 21:05

Medhi Naitmazi

1



Apple Arcade est sur le point de gagner un autre titre LEGO, avec LEGO Star Wars : Castaways qui devrait être lancé sur le service de jeux le vendredi 19 novembre. Le jeu est prévu sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.



LEGO Star Wars : Castaways arrive bientôt !

LEGO Star Wars : Castaways présente un scénario dans lequel les joueurs s'écrasent sur une planète mystérieuse au milieu d'un maelström. La planète n'est pas abandonnée et les joueurs peuvent rencontrer à la fois des LEGO contrôlés par l'ordinateurs et d'autres par les joueurs, car il s'agit du premier jeu social LEGO Star Wars en ligne.



Les joueurs peuvent personnaliser leur figurine avec des centaines de pièces LEGO Star Wars et participer à des jeux avec d'autres. Du contenu emblématique de Star Wars sera disponible, afin que les joueurs puissent participer à des courses de Microfighters, combattre les Stormtroopers sur Endor et voir le palais Tatooine de Jabba. Il y a même des simulations de Death Star auxquelles participer. Il y a un mystère sous-jacent à résoudre, et les joueurs peuvent travailler avec une équipe ou jouer en solo.

Explorez une nouvelle planète mystérieuse et rencontrez de nouveaux amis en chemin dans LEGO® Star Wars™: Castaways. En personnalisant leur personnage, les fans de Star Wars peuvent réaliser leurs rêves dans le premier jeu social d'aventure et d'action LEGO Star Wars, disponible exclusivement sur Apple Arcade.

C'est Gameloft qui s'occupe du développement et le jeu sera lancé pour les abonnés Apple Arcade le 19 novembre prochain.

Télécharger le jeu LEGO® Star Wars™: Castaways