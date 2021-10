MacBook Pro : les développeurs pourront masquer l'encoche

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Avec ses deux nouveaux MacBook Pro 14" et 16", Apple propose à ses fidèles utilisateurs de retrouver la fameuse encoche lancée en 2017 sur iPhone. Un nouveau design qui va obliger les développeurs d'applications à s'adapter et faire un choix, la cacher ou la rendre visible et agréable au visuel.

Deux possibilités s'offrent aux développeurs

Lors du Keynote Unleashed d'hier soir, Apple a fait du MacBook Pro la star de la soirée. Au-delà de toutes les nouveautés à l'intérieur, le design extérieur était au centre des débats. Comme vous l'avez remarqué, Apple a considérablement réduit les bords noirs autour de l'écran mais a également laissé une encoche (le fameux notch) histoire que tout le monde sache d'un coup d'œil que c'est un produit Apple.

Si le côté esthétique va faire parler les utilisateurs, c'est plutôt le côté pratique qui est évoqué chez les développeurs. Car qui dit encoche dit qu'il faut revoir toutes les applications pour qu'elles s'adaptent parfaitement à ce design qui ne correspond plus à tous les anciens modèles.



Apple a donc mis à jour sa documentation destinée aux développeurs et promet que plusieurs options seront facilement utilisables. La première, c'est bien évidemment de s'adapter à ce nouveau format façon iPhone et de proposer du contenu sur la partie gauche et la partie droite de l'encoche. La deuxième solution, placer une barre noire de la même taille que le notch pour le cacher quand l'application est ouverte.



Mis à part l'intégration ou non de l'encoche, il est tout de même dommage qu'Apple ne soit pas aller jusqu'au bout de son idée en proposant Face ID. Pour rappel, cette encoche propose seulement une caméra 1080p, frustrant étant donné que nous sommes bien sur un produit catégorisé "pro" et vendu à plus de 2000 € en prix de départ et jusqu'à 6839 € dans sa version Max.