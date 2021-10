MacBook Pro 2021 : la préparation pour expédition a commencé aux États-Unis

Il y a 1 heure

Julien Russo

Disponible en précommande depuis lundi soir, Apple commence à informer les heureux futurs propriétaires des MacBook Pro 2021 que l'expédition s'apprête à être réalisé. Plusieurs clients américains viennent de tweeter que les suivis de commande sur l'Apple Store en ligne commencent à changer et que l'expédition est proche.

Une livraison qui ne devrait plus tarder

Officiellement disponible à partir du 26 octobre, Apple commence à préparer l'expédition pour que vous profitiez de votre nouveau MacBook dès le jour du lancement. Plusieurs clients ayant commandé l'un des nouveaux MacBook Pro sur l'Apple Store en ligne viennent de confirmer que leur suivi de commande vient d'évoluer aujourd'hui en début d'après-midi.



La majorité mentionne un passage de l'étape "en cours de traitement" à l'étape "en préparation pour l'expédition", cela signifie que les commandes sont en ce moment géré par la plateforme logistique d'Apple.

Pour le moment, l'évolution sur les commandes semble concerner que les États-Unis pour l'instant, les clients français sont toujours à la première étape, mais plus pour très longtemps !

Pour rappel, le MacBook Pro 14 pouces est commercialisé à partir de 2 249€ avec la puce M1 Pro, un CPU 8 cœurs, un GPU 14 cœurs et 16 Go de mémoire unifiée.

En ce qui concerne le MacBook Pro 16 pouces, les prix démarrent à partir de 2 749€ avec la puce M1 Pro, un CPU de 10 cœurs, un GPU de 16 cœurs ainsi que 16 Go de mémoire unifiée.



Les MacBook Pro font face à des délais de livraison particulièrement excessifs sur l'Apple Store en ligne, pour une commande enregistrée aujourd'hui, il faut s'attendre à une livraison dès le 19 novembre sur l'ensemble des configurations du MacBook Pro 16 pouces.

Du côté du modèle 14 pouces, l'attente est minimum au 12 novembre.



Vous pouvez aussi retrouver les nouveaux MacBook Pro chez les revendeurs Amazon, Fnac, Darty et Boulanger. Les délais ne seront pas forcément meilleurs, mais il y a quand même du stock avec des possibilités de récupérer votre commande en magasin.