FNAC : une Xbox Series S achetée, le jeu FIFA 22 offert

Il y a 13 min (Màj il y a 13 min)

Corentin Ruffin

Peut-être que dans vos plans futurs, vous avez l'intention d'acheter une console de salon nouvelle génération, et plus particulièrement une Xbox Series S ? Eh bien, nous vous conseillons fortement de réaliser cet achat dans les enseignes de la célèbre FNAC.

Pourquoi ? Tout simplement, les magasins viennent de lancer une nouvelle offre très intéressante, puisque pour l'achat de la machine, vous recevrez gratuitement le nouveau FIFA 22.

FIFA 22 est offert pour l'achat d'une Xbox Series S à la FNAC

Pour baisser le prix de sa dernière console, Microsoft a fait le choix de commercialiser deux versions de sa Xbox Series : la S et la X. La Xbox Series S coûte 200€ de moins que sa soeur, mais se concentre uniquement sur le digital, abandonnant le lecteur CD.



Avec un stockage toujours plus important, l'offre convient à de nombreux joueurs qui font le choix de n'acheter que les jeux via le store en ligne. L'autre particularité de la console, c'est qu'elle est moins puissante que la version X, mais reste suffisante pour le prix de 300€.



Et le gros plus, c'est que la FNAC propose une offre alléchante en ce moment, en offrant le jeu FIFA 22 dans le cas où vous achetez la console chez eux.



Si vous êtes intéressé, voici le lien de l'offre actuelle.