La série Invasion débarque sur Apple TV+ (10 épisodes)

L'une des priorités d'Apple TV+ dans les arrivées de nouveaux contenus, c'est la diversité. Avec son service de streaming, le géant californien s'adapte à tous les profils et tous les âges de...

Les nouveaux ajouts sont très nombreux en cette fin d'année, plusieurs créations originales Apple TV+ ont terminé d'être tournées et se retrouvent dans le catalogue du service de streaming....

Donc, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez profiter de l'essai gratuit de sept jours d'Apple TV+, attendez jusqu'au 10 décembre pour pouvoir regarder l'intégralité d'Invasion.

L'Apple TV+ est disponible via l'application Apple TV, qui peut être téléchargée sur une grande variété d'appareils, y compris l'Apple TV, l'iPhone, l'iPad, le Mac, Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox et les smart TV.

Vous pouvez regarder Invasion sur Apple TV+. Apple TV+ est un service d'abonnement en streaming qui coûte 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an.

Sam Neill incarne un shérif qui n'est qu'à quelques jours de la retraite, lorsqu'il rencontre des preuves de la vie extraterrestre sur Terre. Shamier Anderson incarne un soldat au Moyen-Orient qui commence la série en combattant l'une de ces créatures extraterrestres dans le désert. Shioli Kutsana apporte une perspective spatiale à la série, avec la distribution de technicienne aérospatiale se préparant à un nouveau lancement. Golshifteh Farahani joue le rôle d'une mère désemparée qui a sacrifié sa carrière pour son mari, et Billy Barratt est un jeune Anglais intimidé. Chacun emprunte des chemins très différents en réponse à l'invasion.

Avec l'important soutien financier d'Apple qui serait de l'ordre de 200 millions de dollars pour la saison de dix épisodes, l'histoire d'Invasion a une portée ambitieuse et couvre les cinq continents. Bien sûr, une intrigue comme celle-ci invite à un casting d'ensemble.

Invasion est une série mondiale de science-fiction, vaguement basée sur le classique de H.G. Wells, La guerre des mondes . Invasion suit différentes personnes et familles du monde entier, alors qu'elles font toutes face à une menace extraterrestre et tentent d'y répondre.

Apple TV+ a lancé aujourd'hui sa nouvelle série de science-fiction à gros budget nommée "Invasion", diffusée exclusivement sur Apple TV+. Voici tout ce qu'il faut savoir sur Invasion et la date de sortie des épisodes.

