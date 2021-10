Apple TV+ diffuse le trailer de la série coréenne Dr Brain

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

1



Apple a lancé le trailer officiel de "Dr. Brain".

La série, qui suit l'histoire d'un scientifique qui utilise la technologie pour rechercher des souvenirs, est écrite et réalisée par Kim Jee-Woon, surtout connue pour "A Tale of Two Sisters" et "I Saw the Devil".

Une série coréenne à venir sur Apple TV

Actuellement en production en Corée du Sud et prévu pour le mois prochain, Dr. Brain est un voyage émotionnel qui suit un scientifique du cerveau qui est obsédé par la recherche de nouvelles technologies pour accéder à la conscience et aux souvenirs du cerveau. Sa vie dérape lorsque sa famille est victime d'un mystérieux accident, et il utilise ses compétences pour accéder aux souvenirs du cerveau de sa femme afin de reconstituer le mystère de ce qui est réellement arrivé à sa famille et pourquoi.

Lee Sun-Kyun, lauréat du prix SAG, surtout connu pour son rôle dans le film phénomène Parasite, jouera dans la série.

"Dr. Brain" est produit pour Apple TV+ par le studio coréen Bound Entertainment, avec Kakao Entertainment, Studioplex et Dark Circle Pictures. Kim Jee-Woon est producteur exécutif aux côtés de Samuel Yeunju Ha, producteur exécutif de "Illang: The Wolf Brigade" de Kim Jee-Woon et "Okja" de Bong Joon-Ho. Ham Jung Yeub et Daniel Han produisent pour Studioplex, et Joy Jinsoo Lee et Min Young Hong sont producteurs exécutifs pour Kakao Entertainment.

"Dr. Brain" sera présenté en première sur Apple TV+ le jeudi 4 novembre.

Si vous voulez profiter de la nouvelle série dans la meilleure qualité possible, sachez qu’il faut un abonnement à 4,99€ et un appareil compatible comme un iPhone, un iPad, un Mac, une Apple TV, une console, un dongle HDMI ou une télévision connectée récente.