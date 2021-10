Apple TV+ présente la série documentaire "The Line"

Les nouveaux contenus Apple TV+ sont nombreux en cette fin d'année 2021. Après l'ajout des séries de science-fiction Fondation et Invasion, le géant californien continue avec l'ajout d'une série documentaire baptisée "The Line", la série aborde une histoire qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis !

Disponible le 19 novembre sur Apple TV+

The Line raconte l'histoire de l'affaire "Seal 7", un peloton des US Navy SEAL de la marine américaine qui a dénoncé et accusé son chef de plusieurs crimes de guerre, un événement sans précédent aux États-Unis.

La série documentaire d'Apple TV+ se divisera en plusieurs épisodes qui seront disponibles à partir du 19 novembre, la firme de Cupertino va proposer une expérience similaire à son documentaire sur le 11 septembre 2001, des interviews et entretiens de personnes proches de l'affaire.

Apple donne quelques détails sur ce nouveau programme inédit :

Présentant des entretiens exclusifs avec Gallagher, sa femme Andrea, les membres de l'équipe SEAL 7 qui ont accusé leur chef, le journaliste Dave Philipps, l'ancien secrétaire de la Marine Richard Spencer et plus, les docuseries sont un regard brut à l'intérieur de l'équipe Seal 7 et le déploiement qui a poussé le liens de fraternité jusqu'à leurs limites. Raconté à travers des récits à la première personne et des images inédites recueillies par les SEAL lors de leur tournée controversée à Mossoul, en Irak, "The Line" cherche la vérité derrière les événements qui ont conduit à l'un des procès pour crimes de guerre les plus médiatisés de ces dernières années. l'histoire, révélant une nation profondément divisée sur la façon dont nous menons la guerre.

Le programme The Line est produit par la société Jigsaw Productions un studio de production à qui l'on doit plusieurs séries populaires sur HBO comme Agents of Chaos, The Crime of the Century, Tiger...

Jigsaw Productions a un talent incroyable dans la création de documentaires qui font très souvent le buzz aux États-Unis, on pense par exemple au documentaire Enemies : The President, justice et the FBI qui donne un aperçu approfondi du conflit entre les présidents américains et l'agence fédérale. Les documentaires Robin Williams : Come inside my mind, American Jihad, City of Ghosts ont aussi été des succès phénoménaux.



Derrière The Line on retrouve le producteur Doug Shultz (Pandemic), mais aussi les showrunners Brad Hebert (Death Row Stories), Alex Gibney (Dirty Money), Jeff Zimbalist (Momentum Generation)...



