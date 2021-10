iFixit note que les batteries des nouveaux MacBook Pro sont faciles à changer

Voilà quelques jours qu'Apple a levé le voile sur sa nouvelle gamme de MacBook Pro, marquant une nouvelle fois l'histoire avec une machine sublime et très puissante. Outre la suppression de la Touch Bar et du clavier papillon, l'édition 2021 se dote d'un écran impressionnant, d'une nouvelle puce qui dépasse la concurrence et d'une batterie toujours plus performante.

Et c'est de cette dernière dont nous allons parler dans cet article, puisque la célèbre équipe d'iFixit a démonté l'ordinateur et note que ces dernières sont "équipées de tirettes pour faciliter le remplacement".

Les batteries des MacBook Pro plus faciles à changer

Pour ceux qui ne connaissent pas le site web iFixit et ses experts, on parle d'une équipe qui s'amuse à démonter tous les nouveaux appareils d'Apple. Le but ? Donner une note pour la réparation, mais également noter les ajouts et changements à l'intérieur des machines.



Ces derniers viennent de publier un teaser du démontage du MacBook Pro, et ils ont noté une chose très intéressante. L'inclusion de tirettes pour les cellules de la batterie, ce qui, selon le site de réparation, permettra un remplacement de la batterie plus facile à faire soi-même.



Les quatre éléments extérieurs de la batterie sont dotés de languettes de type iPhone facilement repérables, et une fois le trackpad retiré, des découpes dans le châssis permettent d'accéder aux languettes qui maintiennent les deux éléments centraux de la batterie en place. Une bien belle nouvelle !



