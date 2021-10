Pikmin Bloom de Niantic est le nouveau jeu en réalité augmentée

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Le créateur de Pokémon Go vient de lancer un nouveau jeu mobile basé sur la réalité augmentée, et cette fois, il est question de Pikmin, comme annoncé en mars dernier. Niantic et Nintendo déploient actuellement Pikmin Bloom dans le monde entier, à commencer par Singapour et l'Australie où il est déjà disponible. Comme le premier titre cité, vous devrez sortir et interagir avec le monde réel pour progresser. Mais sans batailles ou capture de monstres, il s'agit plutôt d'un compagnon amusant et coloré pour les promenades quotidiennes.

Pikmin Bloom est de sortie sur mobile

Ceux qui ont déjà joué à Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Wii ou Switch ne devraient pas être perdus. Dans Pikmin Bloom, vous trouverez des graines à ramasser lorsque vous explorerez les environs, ces derniers devenant des créatures végétales qui vous suivront. À l'écran, vous êtes dépeint comme un avatar Mii, avec un tas de créatures marchant derrière vous et faisant fleurir de plus en plus de fleurs le long de votre chemin. Vous pourrez également collecter des objets lors de vos promenades, y compris des vêtements que Pikmin peut porter et des fruits que vous pouvez nourrir vos créatures pour faire fleurir des fleurs sur leur tête.

Le PDG de Niantic, John Hanke, a déclaré dans l'annonce vidéo du jeu que les fleurs que font les Pikmin peuvent être vues par d'autres joueurs, afin que vous puissiez créer des jardins partagés avec vos voisins. Pikmin Bloom est maintenant disponible pour Android et iOS à Singapour et en Australie, et il arrivera dans plus de pays et de régions "bientôt".



Vous pouvez télécharger Pikmin Bloom gratuitement sur l'App Store pour iOS et Google Play pour Android en Australie et à Singapour. Il sera déployé à l'échelle mondiale dans les prochains jours. Pikmin Bloom est gratuit pour jouer avec des achats in-apps.

Cultivez votre Pikmin, faites fleurir des fleurs et gardez une trace de vos précieux souvenirs, tout au long du simple fait de marcher. Que vous fassiez une petite promenade au coin de la rue ou que vous vous rendiez au travail, aujourd'hui est le tout premier jour du reste de vos aventures Pikmin ! Rassemblez votre équipe et embarquez pour un voyage de redécouverte où chaque pas compte.



Regardez la vidéo trailer de Pikmin Bloom :

Quels détails techniques sur Pikmin Bloom :

Cette application est gratuite et propose des achats dans le jeu. Il est optimisé pour les smartphones, pas pour les tablettes.

Il est recommandé de jouer en étant connecté à un réseau (Wi-Fi, 3G, 4G, 5G ou LTE) afin d'obtenir des informations de localisation précises.

La compatibilité n'est pas garantie pour les appareils sans capacité GPS ou les appareils connectés uniquement aux réseaux Wi-Fi.

L'activation des autorisations Apple HealthKit est nécessaire pour que Pikmin Bloom puisse suivre avec précision vos pas. (iPad non pris en charge.)

Les informations de compatibilité peuvent être modifiées à tout moment.

Information à jour au 20 octobre 2021.

Compatible avec les appareils iPhone® 5s ou supérieurs avec iOS Version 12 ou ultérieure installée.

Non compatible avec les appareils jailbreakés.

La compatibilité n'est pas garantie pour tous les appareils.

L'utilisation continue du GPS en arrière-plan peut réduire considérablement la durée de vie de la batterie.

Télécharger le jeu gratuit Pikmin Bloom