Un premier démontage des MacBook Pro 2021 montrent une batterie amovible

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Les modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces d'Apple sont enfin entre les mains des clients, et un premier démontage a été publié. Non, ce n’est pas iFixit mais un utilisateur Reddit qui a ouvert le sien pour nous donner un premier aperçu de l'intérieur de la machine dans sa version 14 pouces et puce M1 Pro à 10 cœurs. De même, un leaker a ouvert son MBP 2021 en version 16 pouces.

Peu de surprises en ouvrant les MacBook Pro M1 Pro / Max

MacBook Pro 14 pouces

En plus de partager de superbes photos des composants internes, l'utilisateur the_Ex_Lurker a partagé quelques réflexions sur le processus d'ouverture du nouveau MacBook Pro.

L'ouverture du nouveau MacBook Pro "semble identique" aux modèles de MacBook Pro 2012-2016, Apple utilisant des vis pentalobes et des clips qui doivent être retirés pour pénétrer dans les entrailles. Les batteries ne sont pas collées et sont plutôt maintenues en place avec des languettes de traction adhésives de style iPhone pour simplifier les remplacements de la batterie. Un excellent point.

MacBook Pro 14 pouces

En revanche, la platine clavier fait partie du châssis unibody, elle ne sera donc pas plus facile à remplacer que les claviers existants, mais les ports d'E/S sont modulaires et devraient être relativement faciles à remplacer. Il y a une configuration à double ventilateur à l'intérieur du modèle 14 pouces comme le modèle 16 pouces, et lèves derniers sont légèrement plus grands que les ventilateurs de l'ancien MacBook Pro 13 pouces, mais restent plus petits que deux du modèle 15 pouces 2016.

Leaker L0vetodream a également partagé quelques images du modèle de MacBook Pro 16 pouces démonté sur Twitter. Il a déclaré que la puce M1 Max est "vraiment grande", avec une vue de haut en bas montrant les deux ventilateurs et le caloduc. Il explique aussi que l’architecture interne est très soignée et que la RAM est divisée en 4 barrettes.

MacBook Pro 16 pouces

Le MacBook Pro 16 pouces avec M1 Max démonté pour la première fois. La surface de la nouvelle puce M1 Max est vraiment grande (voir la comparaison de la taille d'une pièce de 1 yuan). La RAM est divisée en quatre particules empilées sur la puce pour dissiper la chaleur est un double ventilateur + un seul caloduc modularité globale La conception de la conception interne est régulière et l'entretien est relativement pratique. Celui-ci que nous avons est la version la mieux équipée 1T (la configuration la plus élevée de la version non personnalisée).

En toute logique, les modèles 14 et 16 pouces se ressemblent tous deux à l'intérieur avec les configurations à double ventilateur et un ensemble de six batteries, ainsi que des systèmes de haut-parleurs redessinés.

En attendant le démontage de iFixit, n’oubliez pas de lire les premiers avis sur les MacBook Pro 2021.