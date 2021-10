JUMANJI: The Curse Returns : le terrible jeu de société débarque sur iOS

Hier à 12:38 (Màj hier à 12:38)

Guillaume Gabriel

Que vous soyez né dans les années 80, 90 ou 2000, vous avez certainement entendu parler de l'un des films Jumanji. Le premier du nom, sorti en 1995, met notamment en scène le regretté Robin Williams et propose un concept simple, mais terrible... JUMANJI: The Curse Returns (v0.0.3 - Pre-Order v2, 574 Mo, iOS 11.0)

On parle d'un jeu de société ayant des répercussions sur le monde réel, notamment en faisant apparaitre des animaux sauvages, des araignées géantes ou encore des chasseurs de têtes. Si le film était magique et a marqué de nombreux jeunes ces dernières années, il faut savoir que Marmalade Game Studio s'apprête à le faire revivre sur iOS et Android.



Le mois prochain, nous aurons la possibilité de découvrir JUMANJI: The Curse Returns (v0.0.3 - Pre-Order v2, 574 Mo, iOS 11.0) grâce à une adaptation mobile. Voici le trailer :

JUMANJI: The Curse Returns prépare son arrivée sur mobiles

Jumanji : The Curse Returns est un jeu coopératif pour 4 joueurs, et ces versions mobiles à venir comprendront un jeu multiplateforme avec la version Steam sur PC. Il a déjà été lancé sur la plateforme PC le mois dernier et a reçu de bons retours.



Les versions mobiles de Jumanji : The Curse Returns seront lancées avec de toutes nouvelles fonctionnalités, notamment de nouveaux power-ups, objets et rencontres, qui feront également leur apparition sur la version Steam en temps voulu.



Rendez-vous le 17 novembre prochain !

