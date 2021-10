Apple aurait prévu un casque de réalité mixte coûteux en 2022

Les jeux vidéo et la réalité virtuelle prennent de plus en plus de place dans l'écosystème d'Apple, la Pomme se considérant même comme faisant concurrence avec Sony, Microsoft et Nintendo. Peut-être un peu présomptueux pour le moment, mais avec l'amélioration de ses appareils, la quantité de jeux disponibles sur l'App Store et l'arrivée récente d'Apple Arcade, on ne peut plus nier le nouvel objectif de la Firme.



Seulement, pour aller plus loin, notamment dans l'AR et le VR, la Pomme se doit de sortir un casque permettant d'interagir avec ces technologies. Et selon Mark Gurman, Apple aurait prévu la commercialisation d'un casque de réalité mixte en 2022, mais...

Un casque de réalité mixte signé Apple en 2022 ?

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman, de Bloomberg, parle du dispositif de réalité mixte d'Apple dont on parle depuis longtemps et qui pourrait finalement être lancé dès l'année prochaine.

Seul bémol, ce dernier ne serait pas pour tous les portefeuilles :

Apple prévoit de libérer son propre appareil coûteux avec des puces, des écrans, des capteurs et des fonctionnalités avancées basées sur les avatars dès l'année prochaine.



Au début de l'année, un rapport affirmait que ce nouvel appareil de réalité mixte pourrait coûter au moins 3 000 dollars, ce qui corrobore les propos de Gurman sur le prix de cet appareil. Comme Apple est déjà en train d'époustoufler ses utilisateurs avec les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max, ce n'est qu'une question de temps avant que la société puisse combiner toutes ces pièces ensemble.



Le premier casque d'Apple sera de la variété de la réalité mixte. Cela signifie qu'il aura à la fois des capacités AR et VR. Si les jeux peuvent être pratiqués dans les deux environnements, la réalité virtuelle est ce qu'il faut pour les jeux très performants avec des graphismes de haut niveau. C'est ce que vise le premier casque d'Apple : une expérience de réalité mixte capable de gérer des jeux en réalité virtuelle de haute qualité avec des puces rapides et des écrans haut de gamme.



Dans quelques années, vous verrez un véritable casque de réalité virtuelle.

Je ne sais pas pour vous, mais on a hâte de voir cette innovation tant attendue débarquer. Espérons maintenant que cette information se confirme pour l’année prochaine !