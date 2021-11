LG va offrir 3 mois d'essai à Apple TV+ sur ses TV connectées

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Réagir



Pour son service de streaming, Apple n'hésite pas à s'ouvrir à de nombreux partenariats avec d'autres marques. Le dernier accord en date vient d'un rapprochement entre Apple et LG, le fabricant de téléviseurs connectés propose une offre inédite pour ses clients qui ont acheté une TV entre 2016 et 2021.

LG x Apple

Si vous avez acheté un téléviseur intelligent LG 4K ou 8K sur les modèles commercialisés de 2016 à 2021, vous allez bientôt pouvoir profiter de 3 mois offert à Apple TV+. Cette offre commerciale qui sera disponible à partir du 15 novembre vient d'un partenariat inédit entre Apple et LG.



Exceptionnellement, la firme de Cupertino a accepté de passer la période d'essai de 7 jours à 3 mois pour vous faire découvrir toutes les créations originales Apple TV+ (The Morning Show, See, Fondation, Ted Lasso, Finch...).

Cette offre limitée est exclusivement réservée à ceux qui n'ont jamais été abonnés à Apple TV+, la bonne nouvelle, c'est que le nombre de personnes éligibles aux 3 mois offerts vont être particulièrement important puisque l'accord couvre les États-Unis, mais aussi plus de 80 pays où Apple TV+ est disponible.

Où démarrer les 3 mois offerts ?

Pour commencer la période d'essai, il sera nécessaire de vous rendre dans le LG Content Store, c'est à cet endroit où vous pouvez télécharger des applications sur votre téléviseur connecté.

Vous aurez sur la page d'accueil une image promotionnelle vous redirigeant vers la procédure de souscription à Apple TV+, il sera nécessaire de vous connecter avec votre Apple ID ou de vous en créer un, si vous n'en avez pas.



Au-delà des 3 mois offerts, la facturation automatique de 4,99€/mois s'enclenche, mais vous pouvez arrêter l'abonnement Apple TV+ à tout moment, c'est sans engagement !