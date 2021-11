Microsoft Loop : la version collaborative d'Office pour le télétravail

Microsoft annonce aujourd'hui une nouvelle application Microsoft Office appelée "Microsoft Loop". L'application est une version remaniée de la technologie collaborative Microsoft Fluid, et elle est conçue avec un accent particulier sur le travail à distance. Voyons ensemble ce que cela signifie concrètement pour les utilisateurs en entreprise.

Loop : un espace collaboratif signé Microsoft

La technologie Fluid de Microsoft se concentre sur "des blocs de contenu Office collaboratif qui peuvent vivre indépendamment et être copiés, collés et partagés avec d'autres". Les nouvelles applications Microsoft Loop sont une extension de cette expérience :

Tout comme Fluid, Microsoft Loop a trois éléments principaux : les composants Loop, les pages Loop et les espaces de travail Loop. Les composants Loop sont des éléments de contenu en direct qui peuvent exister sur plusieurs applications, mis à jour en temps réel et gratuits pour tout le monde. Il peut s'agir d'une liste partagée dans un canal Teams et également modifiable dans une page Loop, ou de notes dans une entrée de calendrier qui sont également disponibles pour être collées dans Outlook et modifiées en temps réel dans un e-mail. Ces composants peuvent également exister dans le hub Microsoft Loop principal, à l'intérieur de ce que Microsoft appelle les espaces de travail Loop partagés. C'est presque comme un forum de projet, où vous pouvez voir une liste de tous les composants de boucle et pages Loop et qui y travaille actuellement. Pensez-y comme à un explorateur de fichiers moderne, où tout est en direct et collaboratif.

L'entreprise qui vient de dépasser Apple en matière de capitalisation boursière décrit l'application ainsi :

Microsoft Loop, une nouvelle application qui se déplace librement entre les applications, permettant aux équipes de penser, de planifier et de créer ensemble. Vous pouvez organiser tout ce dont vous avez besoin pour votre projet - fichiers, liens et données d'autres applications - dans un seul espace de travail. Il est facile d'utiliser des composants portables pour effectuer le travail dans le chat, les réunions ou les documents, sachant que le contenu reste toujours synchronisé.

En ce qui concerne la disponibilité, Microsoft Loop commencera à apparaître dans Teams, Outlook et OneNote ce mois-ci. L'application Microsoft Loop dédiée devrait être publiée plus tard, avec plus de détails attendus "dans les prochains mois".

Microsoft parle du Metaverse

En outre, dans le cadre de ses annonces Ignite aujourd'hui, Microsoft a annoncé un nouvel accent sur le métaverse.

Non, ce n'est pas le métaverse imaginé pour la première fois par Neal Stephenson dans "Snow Crash" de 1992. Au lieu de cela, c'est un monde numérique persistant qui est connecté à de nombreux aspects du monde physique, y compris les gens, les lieux et les choses. Le métaverse permet des expériences partagées à travers le monde physique et numérique.

Le Microsoft Cloud fournit un ensemble complet de ressources conçues pour alimenter les métavers - il y en aura plus d'un ! - des capacités IoT qui permettent aux clients de créer des "jumeaux numériques" d'objets physiques dans le cloud ; d'utiliser Microsoft Mesh pour créer un sentiment partagé de présence sur les appareils ; et d'utiliser des ressources alimentées par l'IA pour créer des interactions naturelles grâce à des modèles d'apprentissage automatique de la parole et de la vision.

Alors que Microsoft évoque le métaverse, la firme pense à la fois à un nouveau média et à un type d'application, comme la façon dont nous avons parlé du web et des sites Web il y a très, très longtemps, dans les années 1990. Chez Microsoft, voici les 2 nouveautés :

Dynamics 365 Connected Spaces : Maintenant en avant-première, ce produit offre une nouvelle perspective sur la façon dont les gens se déplacent et interagissent avec presque n'importe quel espace, du magasin de détail à l'usine, et sur la façon dont ils gèrent la santé et la sécurité dans un environnement de travail hybride.

Maintenant en avant-première, ce produit offre une nouvelle perspective sur la façon dont les gens se déplacent et interagissent avec presque n'importe quel espace, du magasin de détail à l'usine, et sur la façon dont ils gèrent la santé et la sécurité dans un environnement de travail hybride. Mesh pour Microsoft Teams : Ce pont entre les méthodes de communication fait de la présence humaine la connexion ultime. Désormais, tout le monde dans une réunion peut être présent sans être physiquement présent à l'aide d'avatars personnalisés et d'espaces immersifs accessibles depuis n'importe quel appareil, sans équipement spécial nécessaire.



