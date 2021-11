Tim Cook assistera au DealBook Summit du New York Times

Il y a 5 heures

Julien Russo

Le DealBook Summit est un événement organisé par le New York Times, il regroupe plusieurs magnats d'affaires et grands PDG d'entreprises. L'objectif de ce rassemblement, c'est d'aborder les questions liées à l'avenir afin que chacun puisse apporter son opinion personnelle et celle de sa société.

Tim Cook est présent sur la liste des invités

Décrit comme "deux jours extraordinaires", le DealBook Summit 2021 va accueillir cette année plusieurs personnalités influentes dans les affaires, la politique et la culture.

La personne qui ouvrira cet événement, c'est Tim Cook. Le CEO d'Apple abordera le 9 novembre dès 10 heures plusieurs questions qui reviennent souvent dans les débats :

Quel est l'avenir d'Internet ?

Quelles innovations rendront possibles le prochain bond ?

Quelles batailles devrions-nous être prêts à mener ?

Parmi les autres intervenants, on retrouve :

Adam Neumann : le cofondateur de WeWor

: le cofondateur de WeWor Monica Padman : la co-créatrice et co-animatrice du podcast Armchair Expert (très populaires aux États-Unis)

: la co-créatrice et co-animatrice du podcast Armchair Expert (très populaires aux États-Unis) Darren Woods : le Président et PDG d'ExxonMobil

: le Président et PDG d'ExxonMobil Albert Bourla : le Président et PDG de Pfizer

: le Président et PDG de Pfizer Antony Blinken : Secrétaire d'État des États-Unis

: Secrétaire d'État des États-Unis Mary Barra : Président et PDG de General Motors

Ainsi qu'une multitude d'autres invités. L'événement est ouvert au public qui souhaite y participer, il suffit de s'inscrire sur cette page.

Au-delà de l'intervention de Tim Cook qui devrait être très intéressante et peut-être apporter quelques révélations, un autre invité attire forcément l'attention, c'est Albert Bourla le président et PDG de Pfizer. Dans le programme du DealBook Summit, il est mentionné que Bourla va expliquer publiquement les prochaines étapes de la campagne mondiale de vaccination. Il communiquera également des données précises sur la bataille de son entreprise contre les nouvelles variantes.



Retrouvez l'intégralité de l'organisation du 9 et 10 novembre