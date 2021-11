Netatmo lance un détecteur de monoxyde de carbone compatible HomeKit

La société de domotique Netatmo a annoncé un prochain détecteur de monoxyde de carbone compatible HomeKit, qui rejoint son avertisseur de fumée et son moniteur de qualité de l'air intérieur existants. L'entreprise française fabrique également une large gamme d'autres appareils domestiques intelligents.

L'alarme intelligente au monoxyde de carbone Netatmo veille à votre sécurité jour et nuit.

Il mesure, en temps réel, les niveaux de monoxyde de carbone, qui est un gaz invisible, inodore et potentiellement mortel. Si votre maison dispose d'appareils à combustible (chaudière, foyer, cuisinière à gaz, etc.), l'alarme de monoxyde de carbone Netatmo surveillera les particules de monoxyde de carbone émises par ces appareils...