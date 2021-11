Anniversaire d'Amazon Alexa : les caméras de sécurité Blink sont en promotion

Amazon a intégré le marché des assistants vocaux en novembre 2014, c'est à ce moment-là que l'entreprise a présenté Alexa et l'enceinte Echo. Pour fêter les 7 ans d'existence de son intelligence artificielle, Amazon a décidé de faire d'énormes promotions sur ses caméras Blink. Profitez-en vite, ça ne va pas durer longtemps.

Les caméras Blink ont activé le mode "Bon plan"

Si vous êtes actuellement en train de chercher une caméra de surveillance avec une bonne qualité d'image, proposant plusieurs fonctionnalités et étant à la pointe de la connectivité, ne bougez plus, vous êtes au bon endroit.

À l'occasion de l'anniversaire d'Alexa, Amazon brade les prix de ses caméras de la gamme Blink.



Vous retrouvez 3 modèles en promotion :

Le Blink Mini

Le Blink Indoor

Le Blink Outdoor

La Blink Mini

Si vous souhaitez acquérir une petite caméra de surveillance d'intérieur qui ne prend pas beaucoup de place et qui a juste besoin d'être branché à une prise électrique, voici ce qu'il vous faut : une Blink Mini.

Les avantages sont nombreux avec ce modèle :

Découvrez tout ce qui se passe chez vous avec un flux en direct en qualité 1080p. Profitez aussi d'un mode nocturne quand la luminosité est faible dans la pièce.

Recevez une notification dès qu'un mouvement est détecté. Vous avez la possibilité de personnaliser les zones de détection de mouvements afin de recevoir les notifications les plus importantes.

Écoutez ce qui se passe dans la pièce et parlez avec une personne se trouvant dans la pièce grâce à la fonction micro.

Stockez les extraits des mouvements détectés directement dans le cloud d'Amazon. Vous profiterez d'une période d'essai de 30 jours et après, ce sera seulement 3€/mois ou 10€/mois pour un nombre de caméras illimité. Le stockage en local va bientôt être disponible.

Votre caméra est connectée à Alexa, il vous suffit de dire "Alexa, montre-moi la caméra de la cuisine" et l'assistant vocal lance automatiquement le flux en direct.

Normalement commercialisée au tarif de 34,99€, la Blink Mini est temporairement bradée au prix incroyable de 22,99€ avec l'avantage Amazon Prime pour la livraison.

La Blink Indoor

Avec la Blink Indoor, on passe à un nouveau supérieur en ce qui concerne la surveillance de votre domicile. Toujours réservée pour un usage à l'intérieur, la Blink Indoor possède de nombreux avantages et vise un marché plus haut de gamme (toujours avec un petit prix).

Voici les avantages sont nombreux avec ce modèle :

Découvrez tout ce qui se passe chez vous avec un flux en direct en qualité 1080p. Profitez aussi d'un mode nocturne quand la luminosité est faible dans la pièce.

Recevez une notification dès qu'un mouvement est détecté. Vous avez la possibilité de personnaliser les zones de détection de mouvements afin de recevoir les notifications les plus importantes.

Pas besoin de la brancher à une prise électrique, vous pouvez la placer où vous souhaitez chez vous, elle est alimentée par deux piles AA au lithium qui permettent d'assurer une autonomie allant jusqu'à 2 ans.

Écoutez ce qui se passe dans la pièce et parlez avec une personne se trouvant dans la pièce grâce à la fonction micro.

Stockez les extraits des mouvements détectés directement dans le cloud d'Amazon. Vous profiterez d'une période d'essai de 30 jours et après, ce sera seulement 3€/mois ou 10€/mois pour un nombre de caméras illimité. Stockez vos vidéos en local en achetant séparément le Blink Sync Module 2.

Votre caméra est connectée à Alexa, il vous suffit de dire "Alexa, montre-moi la caméra du salon" et l'assistant vocal lance automatiquement le flux en direct.

Normalement commercialisée au tarif de 79,99€, la Blink Indoor est exceptionnellement bradée au prix incroyable de 54,99€ (-31%) avec l'avantage Amazon Prime pour la livraison.

La Blink Outdoor

Après deux caméras réservées à l'intérieur, Amazon a pensé aussi aux propriétaires de logements avec un jardin. Le modèle Blink Outdoor est spécialement dédié pour une utilisation à l'extérieur, il est spécialement conçu pour résister aux fortes chaleurs l'été et au froid l'hiver.

Voici les avantages du Blink Outdoor :

Découvrez tout ce qui se passe devant votre maison avec un flux en direct en qualité 1080p. Profitez aussi d'un mode nocturne quand il fait nuit.

Recevez une notification dès qu'un mouvement est détecté. Vous avez la possibilité de personnaliser les zones de détection de mouvements afin de recevoir les notifications les plus importantes.

Pas besoin de la brancher à une prise électrique, vous pouvez la placer où vous souhaitez, elle est alimentée par deux piles AA au lithium qui permettent d'assurer une autonomie allant jusqu'à 2 ans.

Écoutez tout ce qui se passe à proximité de votre logement et parlez avec une personne se trouvant à proximité de la caméra grâce à la fonction micro.

Stockez les extraits des mouvements détectés directement dans le cloud d'Amazon. Vous profiterez d'une période d'essai de 30 jours et après, ce sera seulement 3€/mois ou 10€/mois pour un nombre de caméras illimité. Stockez vos vidéos en local en achetant séparément le Blink Sync Module 2.

Votre caméra est connectée à Alexa, il vous suffit de dire "Alexa, montre-moi la caméra du jardin" et l'assistant vocal lance automatiquement le flux en direct.

La Blink Outdoor est la caméra qui profite de la plus belle promotion, Amazon a littéralement cassé le prix en affichant une offre à -45%, vous pouvez l'acquérir dès maintenant au prix de 54,99€ au lieu de 99,99€. Profitez également de la livraison Amazon Prime sur ce produit !