Facebook contourne la commission d’Apple avec l’outil Abonnements

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé des changements importants pour l'outil "Abonnements" de Facebook, qui verra le réseau social tester les directives de l'App Store d'Apple dans le but d'obtenir plus d'argent pour les créateurs de contenu. En effet, le but est de passer outre les achats intégrés classiques et donc les 30% de commission.



Facebook ne veut pas payer 30% de commission à Apple

Avec les abonnements, les créateurs de contenu peuvent permettre à leurs fans de s'inscrire pour leur payer des frais mensuels, similaires à Patreon. À l'avenir, Facebook mettra en œuvre un "lien promotionnel" dans l'application Facebook pour iOS qui permettra aux utilisateurs de s'abonner aux créateurs de contenu sans utiliser le système d'achat intégré d'Apple.

Zuckerberg a déclaré que Facebook veut débloquer "des opportunités pour les créateurs de gagner plus d'argent" à mesure qu'il construit pour le métaverse, et "les frais de 30 % qu'Apple prend sur les transactions rendent cela plus difficile".

Facebook prévoit d'afficher le "lien promotionnel" aux côtés des options d'achat intégrées pour les abonnements, et lorsque les gens s'abonnent en utilisant ce lien, les créateurs sont en mesure de conserver la totalité des revenus sans concéder 30 % à Apple. D'après un billet de blog expliquant la fonctionnalité :

Plus tôt cette année, dans le cadre de notre engagement à soutenir les créateurs, nous avons partagé que Facebook ne percevrait pas de frais auprès des créateurs sur les achats d'abonnements avant 2023, au plus tôt. Cependant, les créateurs doivent toujours perdre de 15 à 30 % de leurs bénéfices au profit d'entreprises comme Apple chaque fois que les gens achètent des abonnements dans l'application Facebook sur des appareils mobiles. Pour les paiements récurrents comme les abonnements, cela s'additionne rapidement puisque ces frais sont payés chaque mois. À partir d'aujourd'hui, nous offrons aux créateurs la possibilité d'orienter les gens vers un site Web pour effectuer leur achat d'abonnements à l'aide de Facebook Pay. Lorsque les gens achètent des abonnements sur ce site Web ou mobile, les créateurs pourront conserver 100 % de l'argent qu'ils gagnent, hors taxes. Les créateurs peuvent trouver leur lien promotionnel personnalisé dans Creator Studio, qu'ils peuvent partager avec leurs publics, y compris par e-mail ou SMS.

Il n'est pas clair si la nouvelle alternative de paiement des abonnements de Facebook est entièrement conforme aux nouvelles directives de l'App Store d'Apple, mais un porte-parole de Facebook a déclaré à que l'approche qu'il offre a "toujours été autorisée sur iOS".

Apple n'autorise pas les applications à offrir d'autres options de paiement pour les biens numériques à date, seulement pour les apps dites de lecture comme le streaming audio ou vidéo, mais Facebook contourne cette règle parce que les créateurs font payer par les gens via le web, pas Facebook, c'est donc une sorte de zone grise.

Facebook lance également un programme de bonus pour payer les créateurs pour chaque nouvel abonné ajouté via le lien Web personnalisé pour encourager les créateurs à s'inscrire, et il fournit des outils qui montreront aux créateurs combien de leurs revenus vont aux frais d'Apple et de Google.



Apple a récemment apporté des modifications à ses règles de l'App Store qui verront les applications "lecteurs" autorisées à offrir des liens pour les inscriptions de compte en dehors de l'App Store et qui permettront aux développeurs d'utiliser des méthodes de communication comme le courrier électronique pour informer les clients des options de paiement alternatives.



Apple pourrait également être contrainte de mettre en œuvre d'autres changements qui permettraient à tous les développeurs de proposer ce genre de liens de paiement à la suite d'une décision dans la bataille entre Epic et Apple.

