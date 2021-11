La fin des écouteurs dans la boîte d'iPhone en France

Comme vous avez pu le voir dans les autres pays, quand vous achetez un nouvel iPhone, vous avez seulement le câble Lightning ainsi que les autocollants dans la boîte. La France a été l'un des seuls pays dans le monde où Apple a laissé les EarPods, cependant cette obligation qu'avait le géant californien ne sera bientôt plus d'actualité.

Les EarPods obligatoires lors de l'achat d'un iPhone, c'est terminé !

Pour protéger les Français des effets négatifs des émissions radioélectriques sur le cerveau, une loi obligeait tous les fabricants de smartphones à inclure un kit mains libres.

L'idée derrière cette loi était d'inciter les consommateurs à utiliser leurs écouteurs pour passer des appels téléphoniques plutôt que d'avoir le smartphone collé à leurs oreilles.



Si cela n'avait jamais posé problème, les choses ont changé depuis qu'Apple a lancé ses nouvelles mesures pour protéger l'environnement. Depuis plusieurs générations d'iPhone, Apple n'inclut plus l'adaptateur secteur ainsi que les écouteurs filaires baptisés EarPods, cela concerne l'ensemble des pays dans le monde où l'iPhone est commercialisé.

La France est le seul pays résistant où les EarPods sont toujours obligatoires, d'ailleurs Apple a été obligé d'ajuster spécifiquement le packaging pour nous, afin d'ajouter les écouteurs.



Cette mesure exceptionnelle va bientôt définitivement disparaître, c'est en tout cas ce qu'a affirmé le sénateur de l'Ain, Patrick Chaize au média Frandroid.

Dans un mail, le membre du parti Les Républicains a expliqué que l'obligation va être remplacée au profit d'une mise à disposition des écouteurs compatibles pendant toute la durée de la commercialisation du terminal.

Pour faire simple, Apple pourra faire comme avec l'adaptateur secteur, c'est-à-dire le supprimer, mais vous permettre de l'acheter si vous en avez besoin.

Dès que ce nouveau texte de loi sera publié dans le Journal officiel, Apple pourra supprimer les EarPods avec les iPhone 14, voire avec les iPhone 13 si l'entreprise est pressée d'appliquer cette mesure environnementale en France.

L'article 14 quater […] supprime en effet cette obligation de fournir des écouteurs lors de la vente de téléphones portables. Au Sénat, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a adopté cet article sans modification.

Pour rappel, l'obligation d'inclure des écouteurs filaires lors de la vente d'un smartphone venait de l'article 183 de la loi Grenelle II, cette loi avait vu le jour sous le mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy en 2010.

La loi avait bien été accueillie par les professionnels de santé qui voyaient cela comme une bonne chose pour pousser les consommateurs à s'éloigner des terminaux radioélectriques pour leurs communications téléphoniques.



Aujourd'hui, le mode de communication a changé et les habitudes aussi, on a plus tendance à passer par des écouteurs sans fil pour les communications (AirPods, AirPods Max...) et donc à ignorer les EarPods lors du déballage d'un nouvel iPhone.

De plus, les conversations vidéos de type FaceTime sont nettement plus populaires qu'en 2010 où le service n'existait même pas. Sans surprise, une conversation vidéo provoque forcément l'éloignement du smartphone de notre oreille !



La suppression de cette loi est une très bonne nouvelle pour Apple, puisque qui dit absence des EarPods dits forcément l'achat d'écouteurs et donc une augmentation du potentiel des ventes d'AirPods, d'AirPods Pro et d'AirPods Max.

En tant que consommateur français, on rejoindra les autres clients Apple dans le monde qui sont déjà habitués à cette nouvelle mesure.



Côté environnement, Apple va pouvoir diminuer le rythme de production des EarPods et réduire l'utilisation des matériaux nécessaires, ce qui va permettre d'éliminer les émissions générées par la transformation et le transport de ces matériaux.



