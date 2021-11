Apple publie son rapport sur la transparence des demandes gouvernementales

Hier à 20:59

Julien Russo

Réagir



Comme toutes les autres entreprises, Apple se doit de répondre aux demandes gouvernementales concernant la récupération de données que détient l'entreprise sur son client et son appareil. La firme de Cupertino sait qu'il s'agit d'un sujet sensible, c'est pour cela qu'elle publie un rapport complet tous les ans pour donner une visibilité.

Apple a accepté 77% des demandes

Dans le cadre d'une enquête policière, les pays peuvent demander à Apple de fournir des données personnelles sur un utilisateur en particulier, sur l'appareil qu'il possède ou réaliser une action sur un compte Apple.

Le géant californien explique agir quand des organismes demandent de l'aide dans le cas où un appareil est perdu ou volé, quand un compte a été utilisé illégalement...

Apple affirme recevoir régulièrement des demandes urgentes qui peuvent concerner des situations très délicates comme quand la sécurité d'une personne est menacée de manière imminente.



Dans le dernier rapport de transparence (du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020), Apple a répondu favorablement à 77% des demandes qui ont été reçues. Une légère baisse puisque sur la même période en 2019, Apple avait accepté 80% des demandes.

Les types de demandes légales qu'Apple reçoit à l'international peuvent être : des ordres de production (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande), des demandes de réquisition ou des lettres rogatoires judiciaires (France), Solicitud Datos (Espagne), Ordem Judicial (Brésil), Auskunftsersuchen (Allemagne), Obligation de dépôt (Suisse), 個人情報の開示依頼 (Japon), Personal Data Request (Royaume-Uni), ainsi que des ordonnances judiciaires équivalentes et/ou des demandes d'autres pays.

Dans le rapport de transparence, on s'aperçoit que l'Allemagne est le pays dont les demandes sont les plus nombreuses, il y a eu au total 16 819 demandes liées à des données. La Chine est le second pays qui demande le plus à Apple des données sur certains de ses citoyens, au total il y a eu 11 372 demandes alors qu'en 2019 il n'y avait que 851 demandes !



En ce qui concerne la France, il y a eu :

689 demandes d'appareils (numéro de série, numéro IMEI)

(numéro de série, numéro IMEI) 3 888 appareils spécifiés dans les demandes (identifiant d'appareil)

(identifiant d'appareil) 459 demandes où les données ont été fournies (connexions d'appareils aux services Apple, informations d'achat, réparation...)

(connexions d'appareils aux services Apple, informations d'achat, réparation...) 67% de demande qui ont reçu une réponse favorable

En Europe, la France figure parmi les pays les plus présents dans les demandes de récupération d'informations.

D'autres pays eux sont plus discret dans le classement, on peut par exemple mettre en avant la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Grèce ou encore Israël.



Apple est aussi transparent en ce qui concerne les demandes liées à l'App Store, l'entreprise affirme avoir reçu 39 demandes de suppression d'applications (206 apps au total) pour des violations légales.

Apple a répondu favorablement à 100% des demandes !

Rapport complet