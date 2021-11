Le Roguelike Sparklite de Playdigious est disponible sur mobile

Il y a 6 heures

Alban Martin

Après Evoland, Teslagrad ou encore Dead Cells, le studio Playdigious sort son nouveau titre appelé Sparklite. Annoncé en août dernier, est un jeu d'aventure en pixel-art qui rend hommage aux meilleurs titres des années 90.

Voci le trailer de Sparklite :

Sparklite est de sortie sur iOS et Android

Partez à l’aventure et combattez en vue de dessus avec un arsenal composé de gadgets, d’armes et d’équipement en tous genres. Explorez les recoins les plus dangereux d’un monde créé par génération procédurale, éliminez les titans de l’industrie minière et exploitez la puissance du Sparklite !

Sparklite est enfin disponible sur les plateformes mobiles après sa sortie 2019 sur consoles et PC. Pour le moment visible uniquement sur iOS, la version Android devrait suivre quelques heures plus tard aujourd'hui. Sparklite est le pays en constante évolution de Geodia qui vous fait fabriquer de l'équipement, affronter divers ennemis, en action descendante avec de magnifiques animations.



Sparklite est donc un roguelite d'action-aventure se déroulant dans un monde fantaisiste appelé Geodia, en perpétuelle évolution et qui ne vous laissera aucun répit. Fabrication d'équipement, ennemis nombreux et variés ou encore action frénétique, les développeurs n'ont pas lésiné. Si vous en doutez, sachez que Sparklite a déjà fait ses preuves avec la version PS4, Xbox One, Switch et PC du studio Red Blue Games (Playdigious s'est occupé de cette version mobile).



Ayant de nombreux retours positifs, il est temps de télécharger Sparklite, d'autant que le jeu est en promotion pour son lancement à 4,99€ au lieu de 6,99€ sur App Store. Et sur Play Store, il est gratuit mais avec un achat in-app pour débloquer toute l'aventure.

