iCloud for Windows 13 : génération de mot de passe, ProRes, ProRaw, ...

Il y a 22 min

Medhi Naitmazi

Apple vient de publier une mise à jour majeure d'iCloud pour Windows, portant le numéro de version du logiciel à 13. À cette occasion, la firme a ajouté la prise en charge du format vidéo Apple ProRes et du format photo Apple ProRAW, de sorte que ces fichiers sont désormais accessibles à partir des PC Windows via iCloud.

L'app iCloud passe en version 13 sur Windows

Parmi les autres nouveautés de cette version 13, on note que tous les participants à un fichier ou dossier partagé sur iCloud Drive peuvent désormais également ajouter ou supprimer des personnes. Un peu plus de souplesse dans la gestion est toujours bienvenue.



Apple en a profité pour introduire la prise en charge de la génération de mots de passe forts à l'aide de l'application "Mots de passe iCloud" arrivée il y a quelques mois. Celle qui est connue sous le nom d'iCloud Keychain permet aux utilisateurs de Windows d'accéder à leurs mots de passe Apple depuis les PC et tablette de Microsoft. Il ne manquait que la prise en charge de la génération des mots de passe forts comme sur iOS et MacOS.

Selon le document d'assistance d'Apple publié pour la mise à jour, iCloud pour Windows 13 corrige également plusieurs vulnérabilités de sécurité. Quant à iCloud pour Windows, vous pouvez le télécharger à partir du Microsoft Store.