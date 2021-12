Reddit déploie une importante mise à jour sur toutes les plateformes

Reddit offre une nouvelle mise à jour multiplateformes et comme vous le constaterez dans l'article, les "fonctions en temps réel" sont très présentes. Le but de cette MAJ est de moderniser l'application en elle-même ainsi que les animations les plus visibles.

Reddit : 4 nouveautés pour une fluidité encore plus accrue

Si vous êtes un utilisateur régulier de Reddit, cette annonce devrait vous faire plaisir. Après avoir téléchargé la toute dernière mise à jour disponible via l'App Store pour l'application iOS depuis 20 heures, vous devriez apercevoir les nouveautés.

Voici les 4 nouveautés majeures :

Animation visuelle lors de l'augmentation du nombre de votes et de commentaires : grâce à cette fonctionnalité, les animations lorsque les votes augmentent ou diminuent seront plus modernes et en temps réel. De plus, le nombre de commentaires sur une publication sera lui aussi animé et toujours en temps réel (désactivable à souhait).

grâce à cette fonctionnalité, les animations lorsque les votes augmentent ou diminuent seront plus modernes et en temps réel. De plus, le nombre de commentaires sur une publication sera lui aussi animé et toujours en temps réel (désactivable à souhait). Affichage en temps réel du nom des utilisateurs sur les commentaires : une fois de plus, les commentaires et le nom de leurs propriétaires seront affichés en temps réel lorsque vous faites défiler une publication.

une fois de plus, les commentaires et le nom de leurs propriétaires seront affichés en temps réel lorsque vous faites défiler une publication. Affichage en temps réel du nombre d'utilisateurs en train d'écrire un commentaire : l'objectif ici, connaître le nombre de personnes qui comme vous sont actuellement en pleine rédaction d'un commentaire sur la même publication que vous.

l'objectif ici, connaître le nombre de personnes qui comme vous sont actuellement en pleine rédaction d'un commentaire sur la même publication que vous. Savoir combien de personnes regardent le même message que vous et en même temps : Si une ou plusieurs personnes regardent le même message que vous, vous serez informé de combien ils sont.

Vous l'aurez compris, tout ceci a pour objectif de renforcer les liens entre les utilisateurs et ainsi créer encore plus de débats au sein du site et de l'application. Comme indiqué dans l'intro, la mise à jour est disponible sur ordinateur mais également sur iOS et Android.