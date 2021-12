Square Enix offre la mise à niveau FF7 Remake sur PS5 aux joueurs PS Plus

Annoncé de longue date, Final Fantasy VII Remake est finalement sorti en exclusivité sur PS4 en avril 2020, avant d'être porté sur PS5 en juin 2021 avec un contenu additionnel "Intermission". Désormais disponible sur PC, FF7 Remake réserve surtout une petite surprise aux abonnés PS Plus.



Regardez le trailer vidéo de FF7 sur PS5 :

Si vous vous souvenez, Final Fantasy VII Remake était offert aux abonnés PlayStation Plus en mars 2021, aux côtés de Farpoint, Remnant : From the Ashes et Maquette. Une bonne surprise mais qui a déçu les possesseurs de PlayStation 5. En effet, la version gratuite était celle pour PS4. Certes compatible PS5, mais ne tirant pas parti des capacités de la dernière console.



Mais comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Square Enix a revu son fusil d'épaule. À partir du mercredi 22 décembre, les joueurs PS5 ayant téléchargé Final Fantasy VII Remake en version PS4 pourront opérer la mise à niveau gratuitement. Seul hic, le DLC Intermission dédié à Yuffie n'est pas inclus, il faudra débourser 15€ pour avoir le jeu complet.



Starting this Wednesday...



• PS Plus subscribers who previously redeemed @FinalFantasy VII Remake via @PlayStation Plus will be able to upgrade to the PS5 version of the game.



• Episode Intermission, the DLC featuring Yuffie Kisaragi, will be 25% off for a limited time! pic.twitter.com/mnkCIRR586