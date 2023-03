Square Enix annonce The Centennial Case : A Shijima Story sur mobile (vidéo)

Ce week-end, Square Enix a annoncé l'excellent jeu FMV The Centennial Case : Shijima Story qui sortira sur iOS et Android au printemps. The Centennial Case vous permet d'aborder un siècle de meurtres multiples dans un jeu en full motion video comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Beau et porté par une excellente musique, ce titre du géant nippon a amélioré le gameplay et l'interface critiqués sur la version PC. The Centennial Case donne l'impression de regarder un drame japonais à gros budget sur une plateforme de streaming, grâce à sa qualité vidéo.

Un nouveau FMV

Regardez la bande-annonce de The Centennial Case : A Shijima Story :

On comprend pourquoi il a été présenté comme l'un des meilleurs joyaux cachés de 2022 pour Nintendo Switch avec des affaires divisées en trois parties.

Une série de morts inexplicables secoue la famille Shijima depuis un siècle.Lors d'une visite aux Shijima, l'auteure de romans policiers Haruka Kagami se retrouve à devoir élucider quatre affaires de meurtre, se déroulant à des époques différentes.



Le camélia rouge et le Fruit de jouvence présagent la mort.

Et c'est à vous de découvrir la vérité...

Pour l'instant, The Centennial Case : A Shijima Story n'a pas de date de sortie confirmée pour iOS et Android, et l'annonce n'a eu lieu que pour le Japon où il sera disponible au printemps. Comme le jeu lui-même est sorti dans le monde entier sur consoles et PC, il y a fort à parier qu'il sortira également en France. Pour information, le jeu brille en 4K sur PS5 ou Steam, ce qui manque à la Switch. Espérons que la version sur iPad sera en haute résolution, mais la taille de l'application risque d'exploser.

Qui aime les films interactifs comme celui-là ? Si tel est le cas, il y a pléthore de titres sur l'App Store dans cette catégorie dont l'excellent Her Story