La fin de BlackBerry OS est prévue le 4 janvier 2022

Il y a 1 heure

Android

Alban Martin

1



Si l'iPhone est le meilleur téléphone du marché, dans les années 2000, BlackBerry avait le vent en poupe, notamment auprès des jeunes et des cadres dynamiques. Alors que les téléphones classiques de la marque ont disparu depuis un moment, la société américaine met fin au support technique en 2022.

La fin d'une époque pour la téléphonie

Pour mettre officiellement fin à une époque, BlackBerry a annoncé jeudi qu'elle mettait fin au support des smartphones fonctionnant sous BlackBerry OS et BlackBerry 10. La société avertit les clients qui utilisent encore des téléphones fonctionnant avec ces logiciels qu'ils ne recevront plus de correctifs pour garantir que le réseau cellulaire ou la connexion Wi-Fi restent fonctionnels.



Par voie de conséquence, les fonctions de base telles que les appels, les données cellulaires, les SMS et les appels d'urgence peuvent donc cesser de fonctionner sur les téléphones BlackBerry à tout moment. Bien entendu, cela ne concerne pas les smartphones BlackBerry fonctionnant sous Android. La prise en charge de BlackBerry OS prendra officiellement fin le 4 janvier 2022.

Pour rappel, les anciens services pour BlackBerry 7.1 OS et versions antérieures, le logiciel BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 et versions antérieures, ne seront plus disponibles après le 4 janvier 2022. À partir de cette date, les appareils fonctionnant avec ces services et logiciels hérités par l'intermédiaire d'un opérateur ou de connexions Wi-Fi ne fonctionneront plus de manière fiable, notamment pour les données, les appels téléphoniques, les SMS et la fonctionnalité 9-1-1.

L'iPhone a tué BlackBerry

L'iPhone a certainement changé l'ensemble du secteur des smartphones dès son lancement 2007, même si pratiquement tous les fabricants de téléphones de l'époque pensaient qu'Apple se prendrait les pieds dans le tapis.



Lorsqu'Apple a annoncé le premier iPhone, plusieurs cadres de RIM (la société qui a créé BlackBerry) ont moqué le smartphone d'Apple car ils pensaient que les consommateurs ne voudraient jamais d'un smartphone avec un écran tactile et un clavier virtuel.

Mike Lazaridis [fondateur de BlackBerry] à propos de l'iPhone en novembre 2007 : "Essayez de taper une touche web sur l'écran tactile d'un iPhone d'Apple, c'est un vrai défi. Vous ne pouvez pas voir ce que vous tapez".



Mais vous connaissez l'histoire, l'iPhone a séduit la planète, à tel point qu'Apple est devenue la plus grosse entreprise technologique et que le téléphone, 14 ans après sa sortie, représente toujours pluie 50% de ses revenus sur T4 2021. D'autres entreprises ont rapidement suivi comme Samsung notamment, le coréen prenant le virage du tout tactile au bon moment, alors que Microsoft a échoué malgré de bonnes idées dans son Windows Phone. Les mastodontes des années 2000 comme BlackBerry et Nokia sont restés à quai.



Qui a eu un BlackBerry parmi vous ? Quelle fonction regrettez-vous ?