Nvidia RTX 3090 Ti : la nouvelle référence des GPU [CES 2022]

Hier à 17:55

Windows / Consoles

Alban Martin

Après AMD, c'est Nvidia qui profite du CES 2022 pour présenter ses nouveautés en conférence de presse aujourd'hui. NVIDIA a annoncé sa nouvelle carte graphique phare : la RTX 3090 Ti. Sans entrer dans les détails les plus techniques, le fabricant dévoile tout de même les spécifications clés pour rassurer ses fans, notamment les joueurs.

Nvidia voit grand pour sa RTX 3090 Ti

Pour rappel, NVIDIA a actuellement le RTX 3090 en haut de la gamme, avec le RTX 3080 Ti juste derrière et le RTX 3080 en tant que produit phare grand public. Toutes les trois sont basées sur la même puce GA102, le nombre de cœurs actifs, les vitesses d'horloge et les configurations de mémoire étant les principaux facteurs de différenciation. La RTX 3090 Ti viendra prochainement chiper la première place à la 3090, en dehors de sa gamme de créateurs.

Comme le 3090, le 3090 Ti aura 24 Go de mémoire GDDR6X, sauf qu'il fonctionnera avec une bande-passante de 21 Gbit/s, par opposition aux 19,5 Gbit/s de la mémoire du 3090. NVIDIA indique également que le GPU est capable de calculer 40 téraflops de shaders, 78 téraflops de RT et 320 téraflops de tenseurs (AI). À comparer aux 35,6 téraflops de shader, 69,5 téraflops de RT et 285 téraflops de tenseur du 3090.



Ces chiffres représentent une augmentation de 12,5 % par rapport à la 3090 et feront probablement de la 3090 Ti la carte de jeu la plus puissante jamais commercialisée. Nous ne saurons pas tout de suite comment NVIDIA a atteint ce résultat, mais il est assez facile d'imaginer que le constructeur a utilisé les 2 processeurs inactifs de la 3090. En effet, cette puce GPU n'a activé que 82 des 84 multiprocesseurs de streaming, il est donc probable que la 3090 Ti ait activé les 84. Ensuite, en plus des horloges mémoire qui sont un peu plus rapides, il est probable que NVIDIA ait légèrement augmenté la vitesse d'horloge du GPU principal. Certains calculs de table suggèrent que l'horloge de boost devra être à environ 1 850 MHz sur le 3090 Ti (par rapport à 1 695 MHz sur le 3090) pour atteindre le chiffre de 40 téraflops.



NVIDIA déclare que "plus de détails seront donnés plus tard dans le mois", donc nous nous attendons à ce qu'un petit événement centré sur la 3090 Ti soit annoncé bientôt, où nous découvrirons le prix exorbitant de la 3090 Ti. La RTX 3090 est déjà vendue à 1549€.



Autrement, la RTX 3050 a également été annoncée au CES 2022 pour devenir l'entrée de gamme de la série 30 avec 8 Go de mémoire GDDR6, et une capacité de calcul de 9 téraflops de shaders, 18 téraflops de RT et 73 téraflops de tenseurs. NVIDIA affirme que son GPU sera capable d'alimenter "les derniers jeux en ray-traced à plus de 60 images par seconde", ce qui est probablement vrai si l'on tient compte de la technologie d'upscaling DLSS de la société. Le tout à 250$ seulement.