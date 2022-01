Garmin Venu 2 Plus : Siri débarque sur la montre !

Alban Martin

La société Garmin, spécialisée dans les technologies autour du sport, a profité du CES 2022 pour annoncer le lancement de sa dernière montre intelligente, la Venu 2 Plus, une version améliorée de la Venu 2 qui apporte un microphone et l'intégration d'un assistant vocal signé... Apple !

Une montre très intéressante pour les clients Apple

Grâce à l'ajout d'un microphone, la Venu 2 Plus est capable de fonctionner avec un certain Siri lorsqu'elle est connectée via Bluetooth à un iPhone. L'intégration de Siri est rendue possible grâce à iOS 15, et offre les mêmes fonctions que celles disponibles sur l'iPhone, de sorte que l'on peut demander à Siri d'envoyer des messages, de passer des appels téléphoniques, de lancer une chanson, de répondre à des questions, etc.

Dan Bartel, vice-président de Garmin chargé des ventes mondiales aux consommateurs, a déclaré que l'entreprise s'est attachée à apporter de la connectivité à sa smartwatch avec la dernière version :

Garmin a littéralement répondu à l'appel en ajoutant des fonctions vocales sur l'appareil à la dernière smartwatch Venu. Pour les clients au style de vie actif, le multitâche est crucial, et maintenant les clients de Garmin ont la possibilité de répondre à un appel ou d'envoyer un texte sans avoir à fouiller dans leur poche ou leur sac.

Mesurant 43 mm, la Venu 2 Plus se démarque de l'Apple Watch grâce à un cadran rond, mais aussi par son autonomie. La Venu 2 Plus dure en effet jusqu'à neuf jours, ce qui signifie qu'elle surpasse largement l'Apple Watch, et elle est également compatible avec les appareils Android alors que la montre d'Apple est limitée aux iPhones.



Comme de nombreuses montres intelligentes sur le marché, la Venu 2 Plus dispose de plusieurs fonctions de suivi de la santé. Elle surveille la fréquence cardiaque, la respiration, les niveaux d'énergie quotidiens, le stress, le sommeil, et elle dispose d'un oxymètre de pouls intégré.



Les appareils Garmin sont également axés sur le fitness avec des applications sportives intégrées et des entraînements animés à l'écran, ainsi que des fonctions d'entraînement musculaire, des entraînements HIIT, et plus encore.



La Venu 2 Plus peut être achetée sur le site Web de Garmin au prix de 449€. Le prix est élevé, mais à priori justifié.