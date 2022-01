Microsoft embauche un architecte des puces ARM d'Apple

En deux semaines, Apple vient de perdre deux personnages importants au sein de sa société. Après le directeur transition M1, c'est au tour d'un architecte de semi-conducteurs réputé dans l'industrie de rejoindre la concurrence.

Et un départ de plus...

Décidément, une vague importante de départs est en cours du côté d'Apple. Après le départ du directeur de l'ingénierie en charge de la transition M1 chez Intel, c'est au tour de l'un des architectes des puces d'Apple de quitter le navire.

C'est ainsi que l'on apprend en ce début d'année 2022 que Mike Filippo a décidé de rejoindre Microsoft, un autre géant de la technologie qui fait partie des GAFAM. Le challenge est à coup sûr ce qui l'a fait céder en premier car Microsoft le chargera de travailler sur les futurs processeurs qui serviront pour les serveurs Azure. Des serveurs dont tout le monde raffole lorsqu'il s'agit de proposer une offre de cloud gaming compétitive et qui fonctionne parfaitement.



Filippo avait rejoint Apple en 2019 et confirme une fois de plus son côté vagabond. Au cas où vous ne le saviez pas, ce monsieur a déjà travaillé chez ARM, AMD et Intel, rien que ça... Un ingénieur de haut niveau et réputé dans le domaine qu'Apple aurait sûrement aimé conserver. Espérons pour la marque que son successeur possède un CV aussi impressionnant.



