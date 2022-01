Take Two prêt à lancer GTA V, Red Dead, Max Payne et autre sur mobile ?

Il y a quelques jours, Take Two Interactive annonçait le rachat de Zynga pour un montant record de 12,7 milliards de dollars. Un somme folle qui montre que le studio derrière GTA (via Rockstar) a un compte en banque bien garni mais aussi qu'il veut se projeter rapidement sur les mobiles, le coeur de métier de Zynga. La dernière acquisition dans le secteur était l'oeuvre de Microsoft qui s'était offert le groupe ZeniMax - Bethesda pour 7,5 milliards de dollars l’an dernier.

L'histoire de Zynga

Parmi les jeux les plus lucratifs sur mobile, on trouve un certain Zynga, une société propriétaire de licences à succès comme Farmville, Zynga Poker, CSR Racing 2, Empires & Puzzles, ou encore Toon Blast. Une farandole de titres qui lui ont permis d'enregistrer plus de 2,2 milliards de dollars de chiffres d’affaires en 2020. Tout cela avec des jeux exclusivement mobiles.



On comprend vite l'intérêt stratégique de la part de Take Two, la maison-mère de Rockstar et de 2K notamment, qui affichait en 2020 peu ou prou le même CA avec 2,29 milliards de dollars. Cette acquisition lui permet d'intégrer toutes ces licences, mais aussi le moteur physique Euphoria créé par NaturalMotion, elle-même rachetée en 2014 par... Zynga. Pour information, Rockstar l'a utilisé par exemple dans GTA 4 en 2008.

Les ambitions de Take Two sur mobile

Ce rachat est donc intelligent, et Take Two dévoile une partie de ses ambitions à long terme dans un document officiel. Outre 64 jeux à venir d'ici 2024 avec des nouveautés et des remasters, la firme de Strauss Zelnick compte aussi porter certains de ses HITs sur iOS et Android. L’expertise de Zynga va évidemment faciliter le développement et l’adaptation des licences Rockstar, 2K et Private Division sur mobile.

Dans le document, on peut lire que Take Two y voit la « possibilité de transposer les propriétés intellectuelles des consoles et des PC de Take-Two sur les mobiles et d’ajouter de nouveaux modes de jeu ». À côté de cette phrase lourde de sens trônent les logo de GTA, Red Dead Redemption, Max Payne, LA Noire et Midnight Club. Une bonne nouvelle pour les joueurs mobiles, mais aussi sur PC / consoles car certains se demandaient si les trois dernières licences avaient été écartées.



Il n'est pas clair si Take Two envisage de porter GTA V ou Read Dead Redemption 2 par exemple, ou bien simplement de proposer leur version "Online" pour surfer sur la tendance initiée par des titres comme Fortnite ou Call of Duty Mobile. Un potentiel énorme pour l'éditeur qui pourrait toucher des millions de joueurs d'un coup et même proposer du cross-play.



Voici ce qu'apporte cette fusion d'après l'entreprise :

Une voie claire pour amener les jeux console/PC de Take-Two sur le mobile.

Amélioration des titres existants via des événements LiveOps / cross-over IP

Utilisation de l'échelle de Zynga et de la plateforme publicitaire Chartboost pour acquérir de nouveaux utilisateurs plus efficacement et optimiser l'inventaire publicitaire mobile.

Promotion croisée du contenu auprès d'un public plus large et plus diversifié.

Nouvelles régions

Intégration cross-play

Se concentrer davantage sur l'innovation et les modèles économiques émergents

Rappelons enfin que certains jeux Take Two sont déjà disponibles sur App Store comme GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, NBA 2K22 ou encore Borderlands.



Qui attend GTA V sur iPhone et iPad ?