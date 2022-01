Les iPhone 14 auront bien un emplacement SIM classique

Selon les rumeurs, Apple aurait l'intention d'abandonner le support de la carte SIM traditionnelle sur ses prochains modèles d'iPhone. Aujourd'hui, un analyste s'exprime sur la possibilité qu'Apple passe ses iPhone 14 sur un système avec un emplacement eSIM exclusif.

L'information est venue de Emma Mohr-McClune, directrice des services technologiques chez GlobalData, qui estime que ce n'était qu'une question de temps avant qu'Apple ne lance un iPhone sans support de carte SIM. Malgré les récentes rumeurs autour de l'iPhone 14, Emma ne s'attend pas à ce que ce soit la seule option offerte aux opérateurs cette année



Au lieu de cela, on pense que les opérateurs auront également la possibilité de vendre des iPhones avec la nano SIM classique.

Nous ne pensons pas qu'Apple adoptera l'approche du " big bang " - en se débarrassant des systèmes existants et en transférant tous les utilisateurs vers les eSIM - mais plutôt en lançant une variante uniquement eSIM de son nouveau modèle à venir - en conservant le modèle à double emplacement eSIM et SIM physique pour le marché de masse et son principal canal de distribution.



À cette fin, nous pensons que les sociétés de télécommunications auront le choix de stocker et de vendre une nouvelle version de l'iPhone uniquement avec une carte eSIM, ainsi que des modèles à double support eSIM/carte SIM physique plus adaptés aux entreprises de téléphonie mobile.