Test de Eternium : encore l'un des meilleurs RPG sur mobile

Pour changer des nouveautés qui sortent à un rythme effréné, faisons une pause sur Eternium, un RPG de type hack & slash disponible depuis 2014 et qui n'a de cesse de conquérir les joueurs. En combinant les atouts de célèbres titres comme Diablo, WoW et autre SoulCraft, Eternium propose une alternative plus que crédible à tous les fans du genre, gratuite de surcroît. Il était donc temps de réaliser un test de ce petit bijou.

Notre test du jeu Eternium de Making Fun

Présentation du jeu

Dans Eternium, votre but est simple, traquer Radagam pour tenter de déjouer ses plans. Une entrée en matière sommaire mais qui n'a pas grand intérêt, tant le contenu du jeu est important, primordial.

Eternium est un Hack ‘n’ Slash incroyablement beau et captivant qui rappellera les grands classiques Diablo et Torchlight.

Voilà comment les développeurs de Making Fun qualifient leur jeu. Pour se distinguer, Eternium peut compter sur des déplacements intuitifs, un système de gestes pour attaquer, la possibilité de quasiment tout faire hors-ligne, mais aussi son côté gratuit. D'ailleurs 90% des joueurs n'ont pas déboursé un euro dans Eternium, les achats in-apps étant totalement optionnels. La monnaie du jeu, les Gemmes, peut être gagnée durement en combattant les monstres et en accomplissant les quêtes proposées. Point de système d'énergie ou d'endurance, tout se mérite à la (grande) force de vos poignets.



Le reste est ce que vous attendez d'un Diablo-like, à savoir un univers travaillé, de nombreuses quêtes, des monstres partout, de l'action et une progression continue.

Le gameplay

Le gameplay justement, est à la fois simple et gratifiant. Pour jeter des sorts, un geste sur l'écran tactile suffit. La maniabilité est d'ailleurs ainsi plus proche d'un hack & slash traditionnel sur PC avec souris et clavier.



Au départ, vous choisissez entre un Guerrier, un Mage ou un Mercenaire. Cela va logiquement conditionner la suite avec comme arme principale une épée, un bâton ou un fusil. Chaque personnage a ses avantages et ses inconvénients, et tous les héros ont une incroyable propension à progresser pour apprendre de nouvelles compétences et améliorer ses attributs. Au détour de vos escapades, vous pourrez même secourir d'autres types de héros comme l'archer ou la guérisseuse, ce qui vous permettra de récupérer leurs compétences.



Un bon hack & slash ne s'en serait pas un sans la partie "butins". Dans Eternium, les développeurs ont prévu tout ce qu'il faut. Des coffres plein d'or aux équipements en passant par les joyaux, n'hésitez pas à explorer les environnement pour vous en mettre plein les poches. Collectionner n'est pas une fin en soi, c'est pourquoi la possibilité de fabriquer et de fusionner ouvre encore un peu plus le champ des possibles. Quant aux armes, un plastron ne sera généralement pas de trop, tout comme une seconde arme, à moins que vous préfériez tenir un bouclier. À vous de choisir selon le contexte et n'oublions pas la magie avec des attaques aussi visuelles qu'efficaces, pour peu que vous ayez choisi la bonne approche.



Concrètement, chaque classe a accès à environ 20 compétences, et chacun de vos trois compagnons en a quatre de plus. La complexité stratégique augmente au fur et à mesure de vos découvertes. D'ailleurs, une fois au niveau 70, votre personnage progresse en niveaux de Champion. Ces derniers sont illimités et permettent une constante progression, tout en donnant beaucoup de fil à retordre.



Et si le mode histoire en 4 actes ne vous suffit pas, un mode supplémentaire permet de lancer des parties rapides.

Les graphismes

Eternium a été lancé dicrètement en 2014 et pourtant, il a connu un grand succès auprès des joueurs. Depuis, le jeu a largement été amélioré par l’équipe de développement originale. Grâce à des années de polissage et aux remarques de millions de joueurs, sa qualité n'a fait que progresser. C’est aujourd’hui l’un des jeux les mieux notés partout avec 4,8/5 par exemple sur App Store.



Partir à l'aventure vous fera voyager à travers des environnements aussi beaux que variés. Outre les incontournables donjons remplis de squelettes et de zombies, vous aurez la joie de fouler le sol mousseux des forêts hantées par des démons, de visiter des nécropoles, de faire le siège de châteaux ou même de partir sur la lune pour affronter les extra-terrestres. Un monde vaste, complexe et finalement infini grâce à la génération aléatoire des niveaux. Oui, l'assurance d'un intérêt constamment renouvelé et donc d'une sacré durée de vie.



Eternium c'est une plastique soignée, des batailles fluides et spectaculaires (on ne se lasse pas des effets), des décors travaillés et immersifs, le tout sur un fond sonore exaltant. Quoi de mieux qu'une vidéo pour illustrer cette suite de mots :

Conclusion

Eternium a été créé pour les joueurs de Hack ‘n’ Slash par des joueurs de Hack 'n' Slash. Du coup, il est quasiment impossible d'être déçus à partir du moment où l'on sait là où l'on met les pieds. Les amateurs de Pascal's Wager, Grimvalor et Titan Quest peuvent y aller les yeux fermés.



Tout cela est, je vous le rappelle, gratuit sur iOS et Android. Un titre à télécharger d'urgence sur iPhone et sur Android, d'autant qu'il est complètement traduit en français pour les allergiques à l'anglais.

Notre avis sur Eternium

Prix Gratuit Réalisation 4,5 / 5 Prise en main 5 / 5 Durée de vie 5 / 5 Equilibre In-App 5 / 5 Notre avis 5 / 5

Télécharger le jeu gratuit Eternium