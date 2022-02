MotorTrend imagine les fonctions clés de l'Apple Car

L'Apple Car n'est peut-être pas pour demain, mais cela n'empêche pas nos confrères américains de MotorTrend d'imaginer le type de fonctionnalités que nous pourrions tous utiliser quand la voiture électrique de la firme de Cupertino sera enfin commercialisée.



Complètement autonome, inter-connectée et utilisation par abonnement.

Une Apple Car unique décrite par Motor Trend

Si vous nous suivez de manière régulière, vous savez qu'une Apple Car est dans les cartons depuis des années avec le fameux projet Titan. Malgré plusieurs coups durs avec la perte de plusieurs talents et des changements de direction récents, l'entreprise semble déterminée à continuer. Mais que peut-on attendre d'une voiture Apple ?

Des voitures connectées entre elles

Selon Motor Trend, cela pourrait par exemple se traduire par la conduite de l'une des voitures d'une flotte d'Apple Car qui sont toutes connectées, ce qui leur permet de communiquer entre elles pour s'assurer qu'elles disposent toujours d'informations à jour sur leur environnement. Un point essentiel, car ces voitures seront complètement autonomes. Bloomberg évoquait une Apple Car sans volant ni pédale.

Un ensemble de caméras et de capteurs lidar fonctionneraient de concert avec l'application Plans d'Apple, qui comprendrait une cartographie de haute précision de zones métropolitaines spécifiques, pour aider la flotte de voitures d'Apple à réagir en toute sécurité aux obstacles imprévus, tels que les piétons et les débris de la route. La tranquillité d'esprit est renforcée par les systèmes de communication entre véhicules et entre véhicules et infrastructures des Apple Cars, qui permettent aux voitures autonomes de "communiquer" sans fil entre elles et avec l'infrastructure environnante. Les packs de batteries à forte densité d'énergie permettent un fonctionnement continu pendant plusieurs heures.

Des Apple Car en auto-partage

Le rapport suggère que si certaines personnes pourraient acheter leur propre voiture, la plupart s'abonneront au service qui leur permettra d'utiliser la flotte de véhicules autonomes partagés de la société. Selon Motor Trend, Apple permettra également de louer des véhicules de manière ponctuelle, comme un taxi. Une nouvelle vision de l'automobile à l'aune de l'interdiction des moteurs thermiques dans les centres-villes de nombreuses grandes métropoles du monde.

Dans ce futur hypothétique, nous prévoyons qu'Apple introduise sa vision du monde de l'automobile avec deux modèles de véhicules autonomes dans lesquels ses utilisateurs pourront faire un tour : un véhicule polyvalent plus grand, de forme carrée, baptisé ePod, capable de transporter plusieurs passagers et leurs biens associés, et une option plus petite, à une place, mieux connue sous le nom d'ePod Solo. Plus tard, il y aura toute une flotte d'offres, allant des fourgonnettes à huit passagers aux voitures de sport décapotables.

CarPlay 3.0

Le même rapport suggère également qu'Apple pourrait remplacer les systèmes d'info-divertissement natifs actuellement utilisés par les constructeurs automobiles en leur vendant un nouveau système basé sur CarPlay. Apple a déjà travaillé sur le projet IronHeart, qui permettrait à CarPlay de se connecter aux systèmes embarqués, notamment la climatisation et les tableaux de bord, ce que nous avions rapporté en octobre dernier. Une manière de récupérer de nombreuses données importantes pour Apple.



Mais ce système sera aussi embarqué dans l'Apple Car, avec la possibilité de synchroniser son profil dans tous les véhicules et surtout de vendre d'autres services optionnels.

Quel que soit le modèle, les utilisateurs de l'Apple Car n'auront qu'à associer leur profil CarPlay au véhicule, qui adaptera automatiquement l'interface d'affichage, la climatisation, les réglages du siège, etc. aux préférences personnelles de chaque conducteur. Pour augmenter les profits, Apple offrira la possibilité de déverrouiller certaines fonctions moyennant une somme modique. Il s'agit notamment de l'accès à la collection de jeux mobiles Apple Arcade, de la programmation exclusive d'Apple TV+, et même des séances d'entraînement et de méditation en voiture grâce à Apple Fitness+.

L'article complet de MotorTrend vaut la peine d'être lu si vous vous intéressez à la future Apple Car qui pourrait voir le jour en 2025.