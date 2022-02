Apple publie également watchOS 8.5 bêta 4

Apple continue et publie la bêta 4 de watchOS 8.5 pour tous les développeurs. Cette version arrive une semaine après la bêta précédente, et moins de deux semaines après que la société ait mis à disposition watchOS 8.4.2 pour tous les utilisateurs.

Peu de nouveautés dans watchOS 8.5

La version d'aujourd'hui porte le numéro de build 19T5238a, mais ne contient toujours aucun changement majeur. Depuis la sortie de watchOS 8, chaque nouveau firmware a été assez avare en nouveauté, comme watchOS 8.4 qui a été publié le 26 janvier avec simplement la correction d'un bug qui empêchait l'Apple Watch d'être rechargé avec certains chargeurs tiers.

Parallèlement à watchOS 8.5, Apple teste iOS 15.4 avec Face ID qui fonctionne même avec un masque, de nouveaux emojis, et plus encore. Du côté de macOS 12.3 et iPadOS 15.4, la société rend enfin disponible le contrôle universel. Apple en est également à la quatrième version bêta de tvOS 15.4 et HomePod 15.4, mais là encore, aucune nouveauté marquante.



Espérons que la prochaine version nous apporte quelques changements comme un nouveau cadran par exemple. Réponse la semaine prochaine.