Night Skate : la surprise rétro et fun du jeu de skateboard

Profitez d'une variante fantaisiste, sans fin et décontractée du skateboard avec le nouveau jeu Night Skate des studios Odd Animal. Malgré son côté rétro quasi monocolor et le dépouillement manifeste des décors, Night Skate cache une très bonne surprise.

Night Skate renouvelle le genre de fort belle manière

Débloquez des chansons, des palettes de couleurs et de nouveaux niveaux à explorer en patinant à travers une mixtape fantastique sans fin.



Développé par Luke et Clay Williams du studio de jeu coopératif Odd Animal.

Centré sur une fille avec un skateboard et un monde pour elle toute seule, Night Skate propose un jeu à un seul bouton. Vous appuyez sur le bouton pour vous lancer dans les airs, puis maintenez-le enfoncé si vous voulez aller plus loin. Relâchez le bouton pour retomber. Le gameplay est aussi basique que cela, mais les développeurs ont fait en sorte qu'il soit tout de même assez profond pour permettre de véritablement prendre plaisir à contrôler la jeune skateuse.



Regardez le trailer vidéo :



Dans un univers sans fin, sans pression ni accélération, vous allez rapidement vous apercevoir qu'enchainer les sauts, slides et autre figures permet de créer des combos. On saute sur une barre, on rebondit sur un oiseau, on prend un sous-terrain, rien n'est jamais pareil dans Night Skate. Un titre conçu pour ceux qui cherchent une occupation zen mais captivante à toute heure de la journée et de la nuit. On aime son style en pixel-art faiblement coloré, tout comme ses thèmes musicaux entraînants.



Night Skate est compatible avec tous les iPhone et iPad à partir d'iOS 11, et ne coûte que 2,99€ sur l'App Store. Mieux, il tourne sur tous les Mac M1.

Télécharger Night Skate à 2,99 €