Un problème de courant paralyse TSMC à Taïwan

Il y a 1 heure

Alban Martin

Taïwan a été frappé par des pannes de courant généralisées ce jeudi. Les deux plus grandes villes, le centre de production de processeurs pour iPhone de TMSC et plus de cinq millions de foyers sont concernés par le problème de grande envergure.

La production des puces d’Apple à l’arrêt

Comme le rapporte Nikkei Asia, Taipei, la capitale de Taïwan, et Kaoshiung, la deuxième plus grande ville du pays, ont été touchées par cette panne de courant géante.

Taiwan Power Co. a déclaré dans un bref communiqué que son système de réseau électrique du sud a rencontré un dysfonctionnement qui a provoqué des pannes dans le sud de Taïwan. Les effets d'entraînement de la panne ont également provoqué des pannes de courant dans certaines parties du nord et du centre de Taïwan.



Selon la société, le dysfonctionnement a eu lieu à la centrale électrique Hsinta de Kaohsiung, la plus grande centrale électrique du sud de Taïwan. Le centre de production des processeurs de l'iPhone se trouve à Tainan, dans le sud de Taïwan.

Le ministre de l'économie Wang Mei-Hua a déclaré que le sud de Taïwan mettra plus de temps à rétablir l'électricité, car "le redémarrage des centrales électriques prend aussi du temps". S'il semble que le courant ait été rétabli dans la plupart des foyers touchés, on ne sait pas comment cette panne a affecté l'usine de TSMC.

Le parc scientifique de Tainan - où se trouvent les usines de production de puces les plus avant-gardistes de TSMC pour les processeurs de l'iPhone - a signalé des changements de tension soudains et anormaux dans l'alimentation électrique du site, mais a déclaré qu'il était encore en train de déterminer si ces changements avaient eu un impact sur le parc. (...) TSMC a déclaré jeudi matin qu'elle vérifiait encore si les pannes de courant survenues sur l'île avaient affecté ses activités.

Nous mettrons l'article à jour dès que nous en saurons plus sur les effets de cette panne de courant sur la principale usine de TSMC chargée de produire les processeurs de l'iPhone dont les dernières puces A15 qui équipe les iPhone 13 et l’iPad Mini 6, mais aussi bientôt l’iPhone SE 3 et l’iPad Air 5.