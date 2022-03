Le tournage de la saison 3 de Ted Lasso a commencé hier à Londres

Il y a 3 heures

Vidéo

Julien Russo

Réagir



Vous êtes des millions à avoir regardé et apprécié la première et la seconde saison de la série à succès Ted Lasso sur Apple TV+, il était logique et inévitable que la firme de Cupertino renouvelle pour une troisième saison sa série star. Selon le média Parade, le tournage des nouveaux épisodes de la saison 3 a commencé hier à Londres.

Ted Lasso, la saison 3 en tournage

Plusieurs mois, c'est le temps nécessaire pour tourner une dizaine d'épisodes pour une série à gros budget comme Ted Lasso. Apple vient de commencer hier matin le tournage de la troisième saison de sa série originale retraçant les aventures d'un entraîneur de football aux connaissances limitées dans le domaine.



Comme le révèle le rapport, Jason Sudeikis et le reste de l'équipe sont en ce moment dans la capitale anglaise pour l'enregistrement des premiers épisodes de la troisième saison, l'équipe de la série devrait après retourner dans les lieux habituels de tournage.



Par sa personnalité unique et très attachante, Ted Lasso a conquis le public d'Apple TV+, mais aussi les jurys de nombreuses cérémonies de remises de prix. La série a brillé aux Golden Globes en remportant 2 trophées, aux Emmy Awards ou encore au Peabody Award.