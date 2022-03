L'App Store Search Ads a été suspendu pour la Russie

Il y a 6 heures

Services Apple

Julien Russo

Réagir



Vous l'avez probablement remarqué à plusieurs reprises, il y a plus de trois ans, Apple a intégré des annonces sponsorisées dans vos recherches sur l'App Store. Cela permet de gagner de nouveaux revenus pour l'entreprise et une meilleure visibilité aux développeurs qui souhaitent générer plus de téléchargements de leur app. On vient d'apprendre que ce service est désormais interrompu en Russie.

App Store Search Ads est stoppé en Russie

Mais que va-t-il rester de l'écosystème Apple en Russie ?

Alors que les ventes sont arrêtées depuis bientôt une semaine, la firme de Cuperino continue dans les sanctions en pénalisant les développeurs russes qui souhaitent mettre leurs applications dans une meilleure position dans les recherches.

Dans un mail envoyé aux développeurs localisé en Russie, Apple explique :

Toutes les campagnes Apple Search Ads diffusées sur l'App Store en Russie ont été mises en attente, et aucune nouvelle campagne ne sera éligible à être diffusée sur l'App Store en Russie pendant la durée de la suspension. Les utilisateurs en Russie ne verront plus d'annonces pour d'autres applications de l'App Store dans leurs résultats de recherche, et aucune campagne ne peut être lancée dans l'App Store russe.

Si cette nouvelle n'est pas gênante pour les consommateurs qui ne diront pas non à moins de contenus publicitaires, c'est une opportunité en moins pour les développeurs qui étaient prêts à payer pour améliorer leur visibilité sur l'App Store.



L'App Store Search Ads est apparu pour la première fois en octobre 2016, Apple avait compris qu'il y avait un besoin et une demande de la part des développeurs pour des encarts sponsorisés au cœur du moteur de recherche de l'App Store.

L'App Store Search Ads a été dans un premier temps disponible aux États-Unis puis s'est déployé dans 59 pays à l'international en mars 2019.