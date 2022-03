Apple va sortir un anti-vol pour le Mac Studio

Petite surprise, Apple envisage bel et bien de commercialiser prochainement un adaptateur de verrouillage tiers pour le Mac Studio qui s'attache sous la machine et qui sécurise physiquement l'ordinateur sans l'endommager ni le modifier. Idéal pour les entreprises qui doivent toujours investir dans des systèmes anti-vol pour faire face à une tendance toujours plus lourde.

Attachez votre Mac Studio sera bientôt possible grâce à Apple

Sur la partie inférieure du Mac Studio, il y a un trou qui, selon toute vraisemblance, pourrait être destiné à l'usage d'un verrou. Cependant, les verrous Kensington habituellement prévus pour les ordinateurs d'Apple sont de grande taille et il est peu probable qu'ils puissent être placés sous le Mac Studio. Au lieu de cela, dans un mémo vu par MacRumors, Apple a déclaré qu'un "adaptateur de verrouillage" que les clients peuvent utiliser pour garder leur Mac Studio "physiquement sécurisé sans le modifier ou l'endommager" sera bientôt lancé.

Dans la note interne, Apple n'a pas fourni de détails sur le prix ou la disponibilité. Avec le précédent Mac Pro 2019, Apple a fait quelque chose de similaire et a sorti un verrou à 55€ qui va sur le côté de l'ordinateur pour l'empêcher de bouger ou d'accéder aux entrailles. Comme l'ont déjà souligné plusieurs clients, il n'y a cependant aucun moyen d'accéder facilement et directement aux composants internes du Mac Studio qui n'est donc pas évolutif.



Pour en savoir plus sur le Mac Studio, relisez notre revue de presse des premiers tests et avis.