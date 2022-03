Une qualité de fabrication en baisse sur l'iPad Air 5 selon certains clients (màj)

Il y a 8 heures (Màj il y a 3 heures)

iPad

Alexandre Godard

4



Si l'iPad Air 5 est perçu comme l'iPad parfait pour le grand public, un petit couac qui commence à faire du bruit sur Reddit pourrait devenir un problème majeur pour Apple dans les semaines à venir. En effet, celui qui fait tout comme l'iPad Pro (ou presque) pour 200€ de moins ne serait pas aussi bien fini que son aîné, l'iPad Air 4.

Gros problème de fabrication pour l'iPad Air 5 ?

Ce vendredi 18 mars 2022, c'était jour de fête chez Apple. Les premiers clients ont pu recevoir les nouveaux produits présentés lors du Keynote Peek Performance. Dans la liste, on retrouve le magnifique iPad Air 5 qui avec sa puce M1 commence à faire de l'ombre à l'iPad Pro M1 11 pouces.



Cependant, il semblerait qu'il y ait un gros souci du côté de la fabrication du produit et comme souvent, c'est du côté de Reddit qu'il faut se tourner pour se tenir informé. Avant de commencer à développer le problème, rappelons qu'il n'est pas visible chez tous les clients (encore heureux) mais que le nombre conséquent de plaintes laisse penser que ce n'est pas un cas isolé.

D'après les témoignages présents sur l'un des plus grands forums au monde, le dos en aluminium de l'iPad Air 5 serait plus fin que le modèle précédent, ce qui entraînerait un grincement lorsqu'on le tient dans les mains. Le fil de discussion contient un grand nombre de plaintes d'utilisateurs de l'iPad Air 2022. Le premier d'entre eux est le suivant :

J'ai commandé et reçu deux iPad Air 2022 bleus aujourd'hui et je suis un peu choqué. La plaque arrière en aluminium est beaucoup plus fine que sur l'iPad 4 que j'ai également. On peut presque sentir la batterie à travers la plaque quand on tient l'appareil. Les deux iPad ont la même sensation et font des bruits de craquement quand on les tient. Cela ne s'est pas produit sur l'iPad Air 4...

Pour appuyer leurs dires, certains utilisateurs ont même posté des vidéos de grincements provenant de légers tapotements sur l'écran de l'appareil pour mettre en évidence certains des problèmes. On parle d'une qualité en forte baisse pour une partie des clients. Bizarre, car les premiers avis et tests de l'iPad Air 5 ont été quasiment tous unanimes sur les qualités de la tablette qui démarre à 699€ en France.



Mise à jour de 14h30 : nous avons demandé à notre envoyé spécial, Brian, d'aller voir en Apple Store. Il a testé une multitude de modèle et tous, sauf un, ont montré un signe de faiblesse au niveau de la coque arrière. Il semble étrange qu'aucun média ayant reçu le produit en avance n'ait abordé ce sujet. Le seul qui paraissait plus solide était l'iPad Air 5 en noir. Allez savoir pourquoi...