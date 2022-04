iPhone SE : un nouveau rapport affirme que les commandes restent inchangées

On dit qu'Apple va réduire les commandes de son iPhone SE 5G et de ses AirPods au deuxième trimestre, mais les entreprises de la chaîne d'approvisionnement d'Apple basées à Taïwan ont souligné qu'elles n'ont pas encore reçu d'instructions de la part des clients concernant la révision des commandes.

Récemment, Ming-Chi Kuo et Nikkei Asia ont tous deux confirmé que la Pomme aurait prévu de fabriquer environ 20 % de moins d'iPhone SE au prochain trimestre que prévu initialement. Pire encore, selon l'analyste, une baisse encore plus importante des ventes prévues est envisagée sur l'année. Aujourd'hui, un nouveau rapport provenant du site web Digitimes vient contredire ces rumeurs en affirmant que rien n'a changé dans les plans transmis aux fournisseurs.

Un nouveau rapport vient d'être publié au sujet de l'iPhone SE, et vient contredire les affirmations de l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo et de nos confrères du site web Nikkei Asia. En effet, ces derniers avaient rapporté qu'Apple réduisait les commandes de son téléphone d'entrée de gamme en raison d'une baisse de la demande.

