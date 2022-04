Le pari osé et risqué de la transition des Mac vers Apple Silicon

La transition d'Apple d'Intel aux puces M1 Apple Silicon était un pari difficile à relever, comme en atteste une interview de Johny Srouji révélant les nombreux défis, y compris un débat interne sur la conception des composants, ainsi que le calendrier bousculé par la pandémie COVID-19 l’année de la sortie des premiers Mac de nouvelle génération. La société de Tim Cook a lancé les nouveaux MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini en novembre 2020.

Plusieurs milliers d’ingénieurs travaillent sur les puces Apple

La résurgence de la gamme Mac d'Apple est en grande partie due à la création et à la mise en œuvre des puces M1, les composants « Apple Silicon » étant capables de surpasser ceux de ses rivaux sur tous les fronts. Dans un entretien de Johny Srouji, SVP des technologies matérielles d'Apple et ancien de chez Intel et IBM, la pensée conceptuelle derrière la création des processeurs maisons basés sur ARM est mise en lumière.



Historiquement, Apple avait constitué une équipe comprenant une cinquantaine d'ingénieurs travaillant sur le silicium de l'entreprise pour l'iPhone et l'iPad. Limitée par les contraintes liées au travail sur batterie, la conception de l'équipe a également permis une intégration profonde avec le matériel, afin d'accomplir les tâches que les concepteurs souhaitaient confier à ses appareils comme les calculs 3D, le machine-learning, la biométrie, etc.

Cependant, l'épiphanie s'est produite en 2017 lorsque des blogueurs tech ont parlé aux dirigeants, rapporte le Wall Street Journal, Apple s'excusant des lacunes de ses Macs professionnels, notamment sur le Mac Pro 2013 qui n’a jamais convaincu. Après des plaintes continues concernant les faibles performances à cause de l'utilisation de puces Intel, Apple a intensifié ses efforts pour s'éloigner du fondeur américain.



En produisant son propre silicium, Apple a également dû s'inquiéter de cette transition vers Intel, car en 2006, la société avait eu du mal à passer du PowerPC.

Cette transition avait entraîné de nombreuses révisions de dernière minute du circuit imprimé principal de l'ordinateur portable, selon une personne impliquée dans cet effort. "Beaucoup de gens avaient peur que nous ayons le même problème", a déclaré cette personne. M. Srouji a reconnu que le changement de stratégie faisait l'objet d'un débat animé au sein de l'entreprise (...) un faux pas serait embarrassant et coûteux.

Ce changement a suscité un vif débat au sein d'Apple, car les fabricants d'ordinateurs n'ont pas tendance à concevoir des composants aussi importants en interne. Le changement a été considéré comme risqué, en partie parce que l'équipe devait concevoir une architecture de puce qui fonctionnerait du Mac mini le moins cher au Mac Pro le plus cher.

Avant tout, si nous faisons cela, pouvons-nous fournir de meilleurs produits ? C'est la question n° 1. Il ne s'agit pas de la puce. Apple n'est pas un fabricant de puces.

L'équipe a ensuite dû déterminer si elle pouvait livrer la puce, tout en augmentant ses effectifs pour faire face à d'autres projets et aux changements technologiques. "Je ne le fais pas une fois et je m'arrête là", ajoute Srouji. "C'est année après année après année. C'est un effort énorme. "



Le processus a incité Apple à étendre sa stratégie de puce vue sur les appareils mobiles aux Mac, avec une architecture évolutive. Un ancien ingénieur a déclaré que l'équipe de Srouji était soudainement devenue un point central du développement des produits, augmentant l'influence de ce responsable au sein de l’entreprise au fil du temps.



Le COVID-19 est devenu un problème potentiel pour le développement d'Apple Silicon, les mandats de travail à distance ayant un impact sur la validation des puces avant le début de la production. Plutôt que de demander aux ingénieurs de venir examiner les puces à l'aide de microscopes dans une installation, Srouji a aidé à mettre en œuvre un processus dans lequel des caméras étaient utilisées pour effectuer l'inspection à distance.



Le déploiement rapide était nécessaire pour éviter tout retard dans la production, mais il a été rapide en raison de la taille et de la dispersion de l'équipe de Srouji. Les équipes matérielles représentent désormais plusieurs milliers de personnes à travers le monde. Réparti dans le monde entier, le groupe était très familier avec le travail par appels vidéo à travers les fuseaux horaires. On imagine que FaceTime a été largement utilisé…

Ce que j'ai appris dans la vie : Vous pensez à toutes les choses que vous pouvez contrôler et ensuite vous devez être flexible et adaptable et assez fort pour naviguer quand les choses ne vont pas comme prévu. La COVID en était un par exemple.

La prochaine étape de la transition Apple Silicon

Alors qu’Apple a migré la plupart de son catalogue, la firme a déclaré lors du keynote de mars 2022 qu’il lui restait le Mac Pro à mettre à jour. Ce sera certainement le cas avant la fin de l’année, avec une puce encore plus puissante que la M1 Ultra du Mac Studio.



Apple se prépare actuellement à tenir son keynote de la WWDC 2022 en juin, un événement qui pourrait voir la société présenter la prochaine génération de sa stratégie Apple Silicon. Les rumeurs indiquent qu'Apple travaille sur l'introduction de puces M2 dans une mise à jour du MacBook Air et du MacBook Pro plus tard en 2022, mais l’entreprise pourrait faire une première présentation de la puce à l’occasion de la conférence.