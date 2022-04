Apple TV+ est désormais assez mature pour augmenter son prix (sondage)

Sans surprises, les sondés ont déclaré qu'il y avait un véritable abus de la part de Netflix sur le prix de ses forfaits. La majorité estime que le géant américain ne devrait pas dépasser les 10,60 dollars par mois pour un abonnement avec plusieurs écrans et de la 4K Ultra HD. Du côté de Disney+, comme pour Apple TV+, une augmentation tarifaire ne serait pas dérangeante vu les contenus proposés, le prix pourrait passer de 7,99 dollars à 9,20 dollars . Via

Fandom a sondé ses lecteurs pour avoir leur vision du prix que devrait avoir en moyenne un service de streaming. Selon 61% des participants, un abonnement pour des contenus vidéos en ligne ne devrait pas dépasser les 7,46 dollars par mois dans l'idéal. Beaucoup de personnes ont affirmé qu'ils ne seraient pas choqués si Apple mettait en place une évolution du prix d'Apple TV+, selon eux, le service d'Apple a désormais une valeur bien plus élevée que 4,99€/mois. À la question : "qu'est-ce qui vous intéresse le plus sur un service de streaming ?", 73% ont répondu les créations originales , car ce sont des contenus qu'ils n'ont jamais eus l'occasion de voir dans le passé au cinéma ou sur une chaine de télévision.

Présenté au tarif de 4,99€ par mois sans engagement, Apple TV+ figure parmi les services de streaming ayant un excellent rapport qualité/prix . Le service d'Apple a beaucoup été critiqué à ses débuts, le catalogue contenait moins de 20 titres pour les premiers mois de disponibilité, mais le géant californien a rapidement mis les bouchées doubles pour accroître la quantité de séries, films et documentaires. Cette croissance spectaculaire du catalogue s'est toujours faite sans hausse de prix , Apple a probablement considéré que ce n'était pas la bonne solution vu la difficulté qu'a Apple TV+ à garder ses abonnés. Hier, le populaire site Fandom aux États-Unis s'est posé la question : "et si Apple augmentait le prix mensuel demandé aux abonnés ?"

Avec son service de streaming, Apple a fait le choix de proposer un tarif ultra compétitif face à des concurrents comme Disney+ qui demande le double ou encore Netflix qui exige de payer le triple. Cette stratégie initiale pouvait s'expliquer par le catalogue un peu trop léger qui ne comportait pas assez de contenus. Cependant, maintenant ce n'est plus le cas...

