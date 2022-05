Un propriétaire d'Apple Watch pris au piège dans un imbroglio entre Apple et FedEx

⏰ Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Un américain, propriétaire d'une Apple Watch, s'est retrouvé dans une affaire plutôt complexe récemment. Lors du renvoi de son Apple Watch défectueuse, dans le cadre du programme AppleCare+, il a été facturé 328 $ car Apple assurait n'avoir jamais reçu le colis. Heureusement, tout a fini par rentrer dans l'ordre.

Une histoire à se taper la tête contre les murs !

L'histoire insolite du jour nous vient une fois de plus des États-Unis. Vic Son, habitant du Massachusetts, s'est retrouvé dans une affaire compliquée que l'on ne souhaite à aucun client Apple.



Ce propriétaire d'une Apple Watch a décidé d'utiliser le service Apple Care+, la garantie premium Apple, lorsqu'il s'est rendu compte que sa montre connectée floquée d'une pomme croquée ne chargeait plus à 100% alors même qu'elle avait été achetée il y a tout juste quatre mois.



Après réception d'une Apple Watch toute neuve, il s'est chargé de renvoyer sa montre actuelle, celle qui ne fonctionnait plus correctement. Il a bien évidemment respecté le temps imparti laissé par la marque, à savoir deux semaines.



Problème, Apple lui a facturé 328 $ sur sa carte de crédit quelques jours plus tard. Étant surpris, l'homme a contacté le service client pour savoir quel était le problème. Une personne censée trouver une solution lui a simplement répondu qu'Apple n'avait jamais reçu le colis et que les frais qui s'appliquent dans ce cas de figure avaient été prélevés directement auprès de sa banque.



Malgré une longue explication, l’homme s'est fait rembarrer par le service client et a été invité à contacter lui-même le service compétent de FedEx, la société en charge de la transmission du colis. Après plus d'une heure et trente minutes d'attente, on lui a uniquement demandé de déposer une réclamation écrite.

Vous le voyez venir, cette réclamation n'aura servi à rien du tout car FedEx a rejeté sa demande en prétextant qu'il était indiqué dans le contrat de livraison que l'envoyeur "accepte de ne pas déposer de réclamation en cas de souci durant la livraison du colis". Une information inscrite dans les toutes petites lignes invisibles, vous connaissez...



Se retrouvant dans une impasse, Son décida d'utiliser la méthode de la dernière chance, contacter un média influent. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Boston Globe nous a partagé cette histoire. Le journal en personne a pris les devants et questionné FedEx afin de savoir le pourquoi du comment.



Une démarche qui a porté ses fruits car la réponse fut bien plus complète que lors de son premier appel, celui de plus d'une heure et demie. Ensuite, le journaliste a contacté Apple par mail en tant que professionnel. Victoire, la réponse était enfin positive.



L'employé d'Apple a confirmé que le service client avait eu tort de lui suggérer de contacter lui-même le service client de FedEx pour résoudre le problème. À peine 48 heures plus tard, les 328 $ étaient de retour sur son compte bancaire. Le genre d'histoire que l'on a tous plus ou moins vécu une fois dans notre vie.



