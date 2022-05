Apple TV+ : l'acteur Ken Jeong rejoint la saison 2 de The Afterparty

Julien Russo

Il y a tout juste deux semaines, une indiscrétion annonçait la liste des acteurs qui avaient été sollicités pour participer à la seconde saison de la série The Afterparty sur Apple TV+. Aujourd'hui, Deadline dévoile que l'acteur Ken Jeong se joindra lui aussi aux prochains épisodes de The Afterparty.

Un casting très haut de gamme

La première saison de The Afterparty a été un grand succès sur Apple TV+, la série a réussi son pari en attirant les moins de 26 ans en masse. Constatant l'engouement autour de la première saison, la direction d'Apple a rapidement pris la décision de renouveler le programme avec de nouveaux épisodes qui arriveront prochainement sur Apple TV+.



L'acteur Ken Jeong participera à la seconde saison de The Afterparty pour interpréter Feng, il est mondialement connu pour avoir joué le personnage de Mr Chow dans Very Bad Trip 2, l'un des rôles qui a propulsé sa carrière à des sommets.

Crée par Chris Miller et Phil Lord, The Afterparty raconte l'histoire d'anciens élèves d'un lycée qui se retrouve 15 ans plus tard pour se remémorer les bons moments au cours d'une soirée.

L'un des élèves a triomphé dans le monde du show-business et se trouve être maintenant une star de la pop aux États-Unis. Souhaitant montrer sa réussite, il va inviter ses anciens camarades à une "afterparty" à son domicile.



Cependant, la soirée chez lui ne va pas se passer comme prévu, l'artiste va être poussé dans le vide en haut d'une falaise depuis la terrasse de sa maison. Chaque épisode de la première saison s'intéresse à la vision de toutes les personnes qui sont venues à son "afterparty".

À quoi s'attendre avec la 2e saison ?

The Afterparty continuera de surfer sur le succès de la première saison, mais cette fois dans un mariage. La précédente rumeur a expliqué :

La saison 2 tournera autour d'un meurtre lors d'un mariage. Richardson, rejoint par Chao, reprenant leurs rôles respectifs en tant qu'Aniq et Zoé, assumera les tâches principales de résolution du crime, avec Haddish de retour en tant que détective Danner.

Ken Jeong rejoint donc : Elizabeth Perkins (Truth be Told), Zach Woods (S.O.S Fantômes), Poppy Liu (New Amsterdam), Paul Walter Hauser (Disney Cruella), Anna Konkle (New Girl), Jack Whitehall (Bad Education) et Vivian Wu (Away).



L'équipe de production accueillera également Anthony King qui sera producteur exécutif aux côtés de Miller. King a travaillé sur des contenus très populaires comme Dead to Me et Silicon Valley.

Pour le moment, la saison 2 de The Afterparty n'a pas de date, mais on peut espérer obtenir une bande-annonce et de nouvelles informations dès la rentrée.



