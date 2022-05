La redevance audiovisuelle de 138€ supprimée en France dès 2022

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

C'est officiel, la redevance audiovisuelle sera supprimée dès cette année. Celle qui a été instaurée en 1981 en France (en distinguant télévisions couleurs et noir & blanc) ne sera plus demandée aux français dès 2022, conformément au souhait d'Emmanuel Macron qui avait surtout repris la proposition faite par Marine LePen puis Eric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Résultat, un économie de 138 euros par ménage, mais plus de 3 milliards de "pertes" pour les chaînes et radios de France Télévision, ARTE (qui produit de bons jeux mobiles) et autre Radio France.

Promesse tenue

La promesse de campagne d’Emmanuel Macron est donc tenue. La redevance audiovisuelle sera supprimée dès 2022. Voici ce qu'a déclaré Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, dont les propos nous sont rapportés par Le Figaro :

La contribution à l’audiovisuel public sera supprimée de manière pérenne dès cette année et le financement de l’audiovisuel public sera assuré dans le respect de l’objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme et d’indépendance des médias.

Cette suppression sera effective durant le second semestre via un nouveau projet de loi de finances rectificative (PLFR) qui sera présenté après les élections législatives.

138 euros d'économies

La suppression de cette taxe qui était adossée à la taxe d'habitation (supprimée pour une partie des français à date et totalement en 2023) depuis 2005 devrait aider à supporter l'inflation actuelle en faisant faire une économie de 138 euros à chaque foyer français qui la paye. À noter que les Pays-Bas l'avaient retirée depuis 2000 par exemple.



Mais quid des finances de l’audiovisuel public ? Avec un manque à gagner de 3,8 milliards d'euros environ, les médias publics parfois décriés pour leur positionnement politique vont devoir se réinventer pour compenser ces pertes. On le sait en France, quand une taxe disparaît, elle est revient sous une nouvelle forme.



Le gouvernement d’Emmanuel Macron avait d'ailleurs déjà anticipé cette crainte en expliquant par l'intermédiaire de Gabriel Attal.

On a besoin d’un audiovisuel public fort dans un contexte de désinformation, dans un contexte où les géants du numérique font circuler des informations qui ne sont pas toujours sourcées, on a besoin d’un audiovisuel public parce qu’il participe aussi à la création française. On va continuer à le financer, à garantir ses moyens, son indépendance.

Reste à savoir comment le gouvernement va pouvoir aider les chaînes et radios concernées. Elle a en tout cas sollicité l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection générale des affaires culturelles (Igac) pour trouver des solutions, et certainement un ou deux cabinets de conseils...



