Corsair présente le Voyager, son 1er PC portable avec Touch Bar

⏰ Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Le fabricant d'accessoires pour ordinateur, Corsair, a dévoilé son premier PC portable. Il s'agit du Voyager AMD Advantage Edition, un modèle de 16 pouces qui est conçu pour les joueurs et les streamers. Il s'agit d'un ordinateur entièrement AMD, équipé de processeurs Ryzen 6000 et d'un GPU AMD Radeon RX 6800M. Il semble être l'un des premiers fruits de l'achat en 2019 du fabricant de PC de jeu Origin. Et les fans d'Apple reconnaîtront une certaine Touch Bar...

Un PC pour streamers signé Corsair

La caractéristique principale du A1600, le premier ordinateur signé Corsair, est donc une barre LCD à 10 touches au-dessus du clavier qui est alimentée par Elgato, permettant aux streamers de personnaliser les contrôles à l'aide du logiciel Stream Deck. Tout cela n'a même pas supprimé les touches de fonction, contrairement aux anciens MacBook Pro d'Apple, car la bande est positionnée sur la charnière. Vous pouvez accéder à la barre même lorsque l'ordinateur portable est fermé.

Comme vous vous en doutez, il est possible de personnaliser les touches pour différentes commandes de streaming en direct, comme le changement de scènes, le réglage de l'audio et le chargement de vidéos ou de photos. Ainsi, vous pourrez vraisemblablement contrôler le streaming depuis votre ordinateur portable, et les touches pourront également être utilisées avec des applications de vidéoconférence comme Zoom.



L'écran 16 pouces 2 560 x 1 600 pixels (16:10) rafraîchi en 240 Hz semble idéal pour les jeux, avec tout ce qu'il faut entre résolution et vitesse. Parmi les autres caractéristiques destinées aux joueurs et aux streamers, citons un clavier complet avec une mécanique Cherry MX à profil ultra bas (en association avec une membrane pour les touches à mi-hauteur), et une webcam 1080p30 avec un obturateur de confidentialité physique.



Corsair propose deux versions avec un CPU Ryzen 7 6800HS ou Ryzen 9 6900HS, ainsi qu'un GPU Radeon RX 6800M pour les deux. Les deux versions sont bien équipées pour le jeu ou le travail créatif, avec 32 Go de RAM DDR5 et un SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe de 1 To sur la version Ryzen 7, et 64 Go de RAM DDR et un SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe de 2 To sur le modèle Ryzen 9. Les deux modèles comprennent une paire de ports USB 4.0 compatibles Thunderbolt 3, un port USB 3.2 Gen2 Type-C et un port USB 3.2 Gen1 Type-A, ainsi qu'un lecteur de cartes SDXC 7.0, une prise audio combo de 3,5 mm, le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2.



Pour se démarquer un peu plus, Corsair a opté pour un design particulier, saillant qui reste toutefois assez élégant, notamment par son côté effilé. La bête pèse 2,4 kg, soit un peu plus que le MacBook Pro 16 pouces 2021 d'Apple.



Avec le Voyager AMD Advantage Edition, Corsair semble vouloir s'attaquer à Razer sur le segment des joueurs enthousiastes. Le communiqué de presse de Corsair indique des prix de 2 699 et 2999 dollars pour les modèles Ryzen 7 et Ryzen 9, respectivement, bien que la société ait également déclaré que "la disponibilité et les prix seront annoncés à une date ultérieure." Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des prix en France.

Spécifications techniques du Corsair Voyager AMD