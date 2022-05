Le mode SOS de l'iPhone sauve la vie d’une femme enlevée

⏰ Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Voici l'histoire glaçante d'une femme qui explique sa mésaventure vécue en pleine nuit, durant laquelle c'est le mode SOS de l'iPhone qui lui a sauvé la vie. Une fonctionnalité mal connue des utilisateurs qu’on avait pourtant présentée il y a plus de quatre ans à la sortie d’iOS 11.

Le bouton SOS porte bien son nom

Après avoir passé la soirée sur la plage avec des amis, Kelli Worst s'est fait interpeller par un inconnu vers deux heures du matin, lui demandant de l'aider à retrouver son iPhone perdu il y a quelques minutes.



Lors des premiers échanges, l'homme expliqua qu'il n'était pas d'ici et qu'il était engagé dans l'armée. Étant donné que le frère de la jeune femme travaille lui aussi dans l'armée, elle explique durant sa déclaration avoir été mise en confiance un peu naïvement par cette information.



Par la suite, Kelli Worst a pris son iPhone pour tenter d'appeler le numéro du téléphone perdu et c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte que quelque chose ne tournait pas rond. En effet, le numéro indiqué par l'homme était un numéro inconnu, invalide.



Prise de panique, la jeune femme a tenté de s'enfuir mais malheureusement, l'homme l'a poursuivi, plaquée au sol et bâillonnée. Face à cette tentative d'enlèvement, la jeune femme a eu le réflexe qui lui a probablement sauvé la vie.

Durant ce court instant où elle tentait de s'échapper, elle a réussi à activer le mode SOS de l'iPhone, le fameux bouton "appel d'urgence". Nous n'avons pas le détail exact du déroulement des faits mais lors de son témoignage final, elle salue la rapidité à laquelle les secours sont arrivés sur place.



Une arrivée express et miraculeuse qui sauvera la vie de la jeune femme en faisant fuir l'homme. "Mon téléphone dans ma main et savoir comment activer la fonction SOS est ce qui m'a sauvé la vie". Une fin heureuse pourrait-on dire, et ce, grâce à l'iPhone. Elle a soit appuyé cinq fois sur le bouton Power, soit est restée appuyée deux secondes sur Power et Volume+.