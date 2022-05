Pas de casque AR/VR d'Apple à la #WWDC22

Alban Martin

Selon Ming-Chi Kuo, analyste spécialisé sur Apple, il est peu probable que la société basée à Cupertino annonce son casque de réalité mixte ou son nouveau système d'exploitation AR/VR - RealityOS - lors de la WWDC 22 de la semaine prochaine, la production en série de l'appareil étant encore loin d'être achevée.

Le casque AR/VR d'Apple en 2023

Dans un double tweet mardi, Ming-Chi Kuo a déclaré qu'il s'attendait à ce que le casque d'Apple soit lancé en 2023 et qu'en l'annonçant trop tôt, les concurrents auraient trop de temps pour imiter et sortir des clones. On le voit chaque année avec les nouveaux iPhone basés sur les rumeurs.



Les réflexions de Kuo font écho au rapport le plus récent du journaliste de Bloomberg Mark Gurman, dans lequel il parle d'iOS 16 et réduit à presque néant les espoirs des fans autour d'une annonce du casque à la WWDC.

Rendu par le designer Ian Zelbo

Des indices de "realityOS", le système d'exploitation spécifique au casque de réalité mixte d'Apple, ont été repérés pour la première fois dans le code source d'Apple au début de l'année, récemment suivis par une marque déposée pour "realityOS", avec une date limite de dépôt à l'étranger fixée au 8 juin 2022, deux jours seulement après le keynote de la WWDC.



Cependant, M. Gurman et un avocat en exercice ont depuis déclaré que les dates limites de dépôt des marques sont en fait une exigence légale et que leur proximité avec la WWDC est très probablement une simple coïncidence. Apple pourrait même le faire exprès pour brouiller les pistes.



Kuo rejoint ainsi Gurman sur un lancement retardé jusqu'en 2023 suite à une pléthore de problèmes de développement, notamment des problèmes de surchauffe, ainsi que des difficultés liées à la caméra et aux logiciels. Outre les nouvelles versions d'iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 et macOS 13, Apple pourrait lever le voile sur un nouveau MacBook Air 2022 complètement repensé. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur l'inclusion d'une puce M2.